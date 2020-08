Marcha de organizaciones y partidos de izquierda para exigir el esclarecimiento de la desaparición de Facundo Astudillo Castro y la renuncia del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni Crédito: Fabián Marelli

En un contexto en el que se multiplican los casos de violencia institucional en distintos puntos del país, la desaparición de Facundo Astudillo Castro causa fricciones en el Frente de Todos. Sectores del progresismo y del kirchnerismo plantean cuestionamientos a la postura oficial sobre el hecho. Mientras, los gobiernos de Alberto Fernández y de Axel Kicillof buscan contenerlos y atemperar las críticas, mantienen la cautela y siguen de cerca la investigación, que esta semana entrará en una fase clave. El blanco de las críticas más duras es el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

La madre del joven desaparecido el 30 de abril, Cristina Castro, será recibida este lunes al mediodía por el Presidente, en la Quinta de Olivos. Mientras, apunta contra la policía bonaerense como responsable, cuestiona al fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, y pide la renuncia de Berni.

Con matices, los partidos de izquierda tienen el mismo enfoque. La semana pasada marcharon dos veces junto a Libres del Sur y otras agrupaciones sociales hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires y la Plaza de Mayo. Bajo las consignas "Aparición con Vida de Facundo Astudillo" y "¿Dónde está Facundo?", apuntaron contra el Ministerio de Seguridad bonaerense. Esta semana, las protestas continuarán en la sexta marcha contra el "gatillo fácil".

Tanto Alberto Fernández como Kicillof se pusieron a disposición de la madre de Astudillo Castro y manifestaron sus deseos de que se esclarezca el caso, pero dijeron que se deben esperar los avances de la Justicia para tomar más medidas.

Esa actitud es considerada "poco resolutiva" por los sectores progresistas de la coalición gobernante vinculados con la lucha por los derechos humanos, que presionan por lo bajo. Piden un tono más "vehemente", resienten la demora de parte de las cúpulas del oficialismo para referirse públicamente al caso y exigen mayor apoyo a la familia. En ese sentido, pretenden que "no sea solo contención amorosa, sino una actitud resolutiva".

Referentes del espacio Somos y del Movimiento Evita, donde el tema se debate internamente, marcaron su disconformidad con la actitud oficial. Algunas críticas se hicieron llegar a través de la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Horacio Pietragalla. Por ahora son comentarios discretos, pero "notorios". Mientras tanto, también en las redes sociales se evidencia la tensión en esos sectores sobre la postura oficial frente al caso.

En la Casa Rosada acusan recibo de esas señales, y siguen el caso con preocupación. El rumbo de la investigación fue eje de conversaciones en la Jefatura de Gabinete especialmente la última semana, después de que aparecieron los restos de un cuerpo que podría ser el de Facundo. "La idea es contener a esos sectores", dijo a LA NACION una fuente oficial.

En el futuro cercano, al margen de la reunión que Alberto Fernández tendrá con la madre del joven, se mantienen firmes en la postura de no forzar medidas hasta tanto haya avances concretos de la Justicia.

"Vemos esto con gran preocupación, nos duele que no aparezca y compartimos el dolor de la madre y de la familia. Esperamos que se esclarezca. Pero no hay pruebas ni datos concretos y hay que esclarecerlos. Hoy no tengo pruebas ni datos para responsabilizar a la policía", dijo a LA NACION Fernando "Chino" Navarro, referente del Movimiento Evita y funcionario nacional.

Cerca de Kicillof afirman: "Desde el minuto cero pusimos todo a disposición". Remarcan que entienden "el dolor" de la madre de Facundo y que serán "implacables" si hay pruebas de la eventual responsabilidad de la policía bonaerense. Pero repiten: "Nos vamos a regir estrictamente por lo que diga la Justicia. No vamos a prejuzgar ni a encubrir a nadie". Sobre las denuncias de la familia por irregularidades y apremios ilegales, insisten: "No vamos a ser cómplices, pero necesitamos pruebas".

Algunas críticas dentro del Frente de Todos apuntan a Berni. Tanto por su posición en el contexto particular de esta causa como por sus eventuales aspiraciones electorales, enarboladas con una hiperpresencialidad casi teatral al frente de operativos policiales. En el gobierno bonaerense evitan cuestionarlo públicamente, aunque admiten que su reciente reaparición en escena causó rechazo: el exsecretario de Seguridad de Cristina Kirchner publicó en su cuenta de Twitter un llamativo spot con foco en la seguridad, con un curioso detalle: aparecía la marca oficial de la provincia de Buenos Aires. El uso de ese sello en el actual contexto cayó mal. No estaban al tanto de que lo publicaría.

La comparación con el caso Maldonado

Mientras, en la trama aparecen voces que comparan el caso de Facundo Astudillo con el de Santiago Maldonado. Caratulados inicialmente como "desaparición forzada", en ambos hubo sospechas contra una fuerza estatal y denuncias de irregularidades.

De todas formas, esas mismas expresiones críticas remarcan la "notable" diferencia entre la postura de las actuales autoridades nacionales y la de la exministra Patricia Bullrich tras la actuación de la Gendarmería en el sur en el caso que terminó con la muerte del activista.

El paralelismo con el caso de Maldonado causa rechazo en el oficialismo. La ministra de Seguridad Sabina Frederic, incluso enfrentada públicamente con Berni, dijo días atrás a Perfil que "las circunstancias fueron distintas". Y Máximo Kirchner llamó "miserables" a quienes comparan los casos. Por lo bajo, en el gobierno bonaerense coinciden: "No se parecen en nada".

El 1° de este mes, en el tercer aniversario del hecho, Sergio Maldonado leyó un documento en el que reclamó justicia por su hermano; entre cuestionamientos a Mauricio Macri y a Bullrich, se refirió a la desaparición de Facundo: "Esperábamos que el presidente Alberto Fernández diera un claro mensaje de que acompañaba a la familia en el pedido de verdad y justicia", dijo.

En tanto, la izquierda despotrica contra los movimientos sociales, los partidos y las agrupaciones del progresismo que integran el Gobierno por su "silencio sepulcral" con respecto al caso de Facundo Astudillo Castro.

"Cuando las agrupaciones de defensa de los derechos humanos dejan de ser independientes del Estado, dejan de ser efectivas", sostuvo una referente del sector.