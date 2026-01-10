Se reconfigura el mapa de la violencia criminal en Rosario, donde el año pasado se registraron 113 homicidios

El 2026 empezó de forma sangrienta en Rosario, luego de un año en el que los homicidios tuvieron un repunte, pero están lejos de las cifras de 2022 y 2023, cuando se cometieron 280 y 260 asesinatos, respectivamente. Entre el viernes y el domingo se produjeron tres asesinatos, entre ellos, el de Agustín Rojas, de 28 años, ejecutado de varios disparos, hijo de Adriana Abaca, una mujer que integra la ONG Madres Territoriales y denunció a bandas narco hace una década.

El 2025 cerró con un episodio de violencia que provocó conmoción, que tuvo como blanco a una nena de 7 años, que resultó baleada en el abdomen el martes 30 de diciembre, mientras estaba en la vereda de su casa en el barrio Empalme Graneros. Quedó internada en el hospital de Emergencias, pero su estado de salud es estable. La niña habría quedado en medio de un tiroteo en una zona, donde hace cuatro años fue escenario de una guerra narco entre Los Monos y Esteban Alvarado. La policía detuvo a cuatro personas en las inmediaciones de donde vivía Máximo Jeréz, el niño de 11 años que fue asesinado en el barrio Los Pumitas el 5 de marzo de 2023, un crimen que terminó en una pueblada y con el saqueo de las casas de los supuestos narcos. En agosto pasado, el fiscal Adrián Spelta pidió prisión perpetua para cuatro acusados del homicidio.

El ataque a esta niña en Empalme Graneros se produjo en un año en el que la violencia extrema parecía empezar a dar tregua en Rosario. Al menos de la manera salvaje en la que emergió en 2012 y se extendió más de una década, período en el que se cometieron 2547 asesinatos, con un promedio de tasa de homicidio de 18 crímenes cada 100.000 habitantes.

El problema de fondo aún está lejos de solucionarse, porque hay una economía criminal que sigue siendo sólida en torno a la venta de drogas que derrama en inversiones y lavado de activos que no están en el foco de las preocupaciones judiciales. Pero los controles en las cárceles provinciales y el control territorial de la policía en las calles, con mayores patrullajes y medidas de prevención, lograron bajar en parte la violencia.

La tasa de homicidios en 2025 será la mitad que en los tiempos de la llamada “guerra narco”. En los últimos doce meses se cometieron 113 asesinatos. Los números marcan que algo cambió en una dinámica criminal, sobre todo la vinculada al narcomenudeo, que se asentaba en los disparos calibre 9 mm, como forma de imponerse en un mercado que se atomizó con el tiempo, pero que quedó marcado a fuego por el “modelo de exterminio” de Los Monos, que también se trasladó al dominio dentro de las cárceles, desde donde se comandó durante años el negocio de las drogas. En diciembre el termómetro de la violencia empezó a preocupar otra vez por el incremento de las llamadas “balaceras”.

Se concretaron las últimas horas allanamientos en lugares de venta de droga y se arrestó a 39 integrantes de los clanes narco que operan en Rosario Gobierno de Santa Fe

En un plano más general, Rosario volvió a tener índices de homicidios tolerables, aunque siguen siendo altos. La ciudad tiene hoy una tasa de asesinatos que es el doble que la media nacional, pero antes, entre 2012 y 2023, era cuatro veces más alta.

La desfederalización del combate contra el menudeo, a partir de enero de 2023, le dio más herramientas a la provincia para intervenir en un problema que generaba sangre en las calles y que la Justicia Federal ignoraba. Durante mucho tiempo la discusión política, sobre todo cuando gobernó el Frente Progresista, ponía el foco en que el narcotráfico era un delito federal y que la Nación, tanto a nivel de gobierno como de la Justicia, debía hacerse cargo. El temor de adherir a la desfederalización del llamado narcomenudeo recaía sobre la premisa de que el remedio podía ser peor que la enfermedad, porque el control del negocio quedaría en manos de la Policía de Santa Fe, perforada por la corrupción.

La creación de una Unidad especial de Microtráfico en el Ministerio Público de la Acusación buscó demarcar una política criminal sobre un tema sensible y contrarrestar la influencia de la policía provincial. Franco Carbone, a cargo de esta área, señaló que el microtráfico funciona como un “puente” entre el narcomenudeo y el narcotráfico, y que el principal objetivo es atacar a las organizaciones que, además de vender droga, están directamente asociadas a homicidios, balaceras y extorsiones.

“El pasamanos puede ser un búnker o en la vía pública, pero alrededor de todo esto está la violencia. Y es ahí donde nosotros hacemos foco”, remarcó el fiscal Carbone en diálogo con LA NACION.

La intervención judicial y policial tiene como prioridad intervenir en casos de violencia. No hay síndrome de abstinencia en Rosario, sino que se estableció, como en la mayoría de las ciudades, reglas informales, que apuntan a un control de daños más riguroso. En la calle se entiende con la frase, a manera eslogan: “Si vendés, no mates”.

El año pasado fue baleada la zona de guardia médica del Hospital de Emergencia Clemente Álvarez Marcelo Manera

En los últimos doce meses se produjeron, de acuerdo a cifras oficiales, 113 homicidios en el departamento Rosario. Los datos del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe revelan que en 2024 se registraban 90 homicidios, mientras que en 2025 se incrementó 22,4% la cantidad de muertes violentas. Pero esa cifra muestra otro plano si se contrasta con 2023, cuando fueron asesinadas 260 personas en Rosario.

Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, señaló que “en los últimos dos años se observa una baja pronunciada de los homicidios y sobre todo aquellos vinculados al crimen organizado”.

En los primeros días de 2026, se produjeron tres asesinatos. Un día antes del crimen de Agustín Rojas fue ejecutado en la zona sur de Rosario un joven de 26 años, identificado como Nicolás Fabián Cortez. El homicidio se produjo en Platón y avenida Romero de Pineda. Según las fuentes judiciales, el sábado a las 22 se registraron varios llamados al sistema de emergencias que advertían sobre la presencia de una persona herida debajo de un puente. Era Cortez, que estaba muerto.

Las marcas de una mortal balacera registrada en la zona sudoeste de Rosario Marcelo Manera

El viernes se produjo un hallazgo macabro en una cancha de fútbol del club infantil Libertad. Luego de la denuncia sobre la presencia de un cadáver en Riobamba al 5900, en el barrio Bella Vista Oeste, los investigadores lograron confirmar la identidad. El cuerpo de Yahir Thiago González, de 16 años, presentaba signos y marcas de lo que serían golpes en el rostro y yacía sobre una de las canchas de fútbol del club que linda con la vieja Quinta Luciani.

Armas y narcos

Las armas de fuego siguen siendo el medio empleado en la gran mayoría de los homicidios en Rosario. Según los datos de noviembre de 2025 del Observatorio de Seguridad Pública, representan el 79,8% de los casos (83 víctimas).

Paralelamente al incremento de los asesinatos, los informes oficiales muestran un aumento de personas heridas por armas de fuego en Rosario. Durante 2025, el departamento judicial Rosario registró 363 heridos de bala acumulados hasta noviembre, lo que evidencia un panorama de violencia armada sustancialmente más amplio que el reflejado en homicidios consumados.

En noviembre de este año se registraron 41 heridos por armas de fuego en Rosario, lo que sitúa este mes como uno de los más críticos del año en términos de víctimas no letales de violencia armada. Este dato sugiere que, mientras el número de homicidios ha aumentado, la exposición general a la violencia por armas de fuego es aún más extensa.

Armas decomisadas a una banda narco en Santa Fe PSA

Según el informe de noviembre de 2025, el 56,7% de los homicidios en Rosario ocurren en contextos vinculados a economías ilegales u organizaciones criminales (59 casos). Los conflictos interpersonales explican el 25,0% de los casos (26 víctimas), mientras que los homicidios en ocasión de robo representan el 3,8%.

En materia de crimen organizado se ejemplifica con el mito griego de “Hidra de Lerna” el efecto que la solución de un problema desemboca en la aparición de otro. Se corta una cabeza de Hidra y crece otra. A la par de la baja de la violencia durante los últimos dos años empezó a destacarse durante el último año la aparición de organizaciones que están un escalón más arriba en la estructura criminal, que no centran su negocio en la venta y distribución de droga, sino en la logística narco, que utiliza distintas modalidades para traer cocaína desde Bolivia y Paraguay.

El sistema de recompensas que implementaron tanto el gobierno nacional como provincial generó capturas relevantes durante 2025. En junio se detuvo a Mauricio Javier Acuña, alias “Mauri”, considerado uno de los narcos más peligrosos de la zona oeste de Rosario, tras un operativo coordinado entre la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales y la Tropa de Operaciones Especiales. El prófugo fue capturado en Roldán luego de meses en fuga.

Otra detención significativa fue la de Waldo Bilbao, integrante de una organización narcocriminal liderada por su hermano Brian, quien permanece prófugo. Waldo era buscado por su rol en el traslado de estupefacientes desde Bolivia y el blanqueo de dinero del narcotráfico. Luego, fue aprehendido Brian Bilbao, el jefe de la organización delictiva. También cayeron Luis Daniel Palavecino, señalado como integrante de la banda “Los Menores”, y otros prófugos vinculados al microtráfico y la violencia armada.

En octubre, un megaoperativo con más de 100 allanamientos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez dejó 33 detenidos, entre ellos Alejandro “Zapa” Vallejos, jefe de la barra de Newell’s, y José “Yiyo” Medrano, líder de la barra del Club Coronel Aguirre. Además de los detenidos, se identificaron 20 prófugos. En ese procedimiento se secuestraron armas, drogas y millones en efectivo. Otro operativo de similares características se desarrolló en las últimas horas, con 39 detenidos a partir de la investigación por la herida de bala sufrida por una niña de 7 años en Empalme Graneros.