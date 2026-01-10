Conurbano violento. Detuvieron a los dos ladrones que asaltaron al periodista Nicolás Wiñazki

La policía arrestó a dos sospechosos por el asalto contra el periodista Nicolás Wiñazki, ocurrido el lunes pasado en Hurlingham. Según fuentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón, los acusados fueron capturados luego de cinco allanamientos en los que se secuestraron armas de fuego y vehículos robados.

La pesquisa se inició el 5 de enero pasado a partir de una denuncia realizada en la Unidad Funcional de Investigaciones (UFI) N° 2, de Morón, que recibió la denuncia del damnificado.

El episodio ocurrió el lunes pasado, cuando el periodista estaba en su casa, donde esperaba la llegada de unos pintores. En ese momento sorprendido por dos delincuentes que llegaron en un Peugeot 308 negro que, a punta de pistola, le robaron una computadora portátil y huyeron sin lesionar al periodista.

A partir del relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, los policías determinaron que el Peugeot 308 usado por los ladrones había sido robado el 2 de enero pasado, en Castelar Sur.

En las imágenes grabadas por una cámara de seguridad quedó registrado que los asaltantes usaron una moto Rouser para atacar al dueño del Peugeot 308 y, luego se refugiaron en el barrio Jufré, en Hurlingham.

Uno de los asaltantes fue apresado en las últimas horas cuando la policía lo sorprendió en el momento en que robaba otro vehículo. El segundo sospechoso fue apresado en un allanamiento realizado en Castelar.