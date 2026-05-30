Se registraron 200 femicidios en la Argentina durante 2025

Durante 2025, fueron asesinadas 200 mujeres en la Argentina. Al menos diez de esos femicidios ocurrieron en Córdoba, donde en las se encontró el cuerpo de Agostina Vega, de 14 años.

Según el estudio realizado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que difundió el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) en el último año hubo un femicidio cada 44 horas en nuestro país.

El informe estableció que en 2025 se registró una disminución en la cantidad de femicidios ocurridos en el territorio argentino. De acuerdo con el organismo, la cantidad de femicidios en nuestro país durante 2025 cayó 12,5% con respecto a 2024.

El relevamiento determinó que en Corrientes, La Pampa y San Juan no hubo casos de femicidios. La contracara fue la provincia de Buenos Aires donde fueron asesinadas 78 mujeres.

Mientras que en Misiones se registró la tasa de femicidios más alta del país, con 1,77 casos cada 100.000 mujeres. Allí, durante 2025, al menos doce mujeres resultaron víctimas de femicidios.

En el último año, según el estudio se contabilizaron 200 víctimas directas y 19 víctimas de posible femicidios vinculados. Esto significa que hubo 219 víctimas fatales de violencia de género en Argentina durante 2025. Las 200 víctimas directas incluyen 196 víctimas mujeres y cuatro víctimas mujeres trans y travestis.

Con respecto a la tasa de femicidios, durante 2025 hubo 0,85 víctimas cada 100.000 mujeres.