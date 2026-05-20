El testimonio de uno de los damnificados de la clínica en González Catán: “Lo inyectaron y murió a los 20 minutos”

Damián, uno de los damnificados de la clínica “Argentina Salud” de González Catán —que presuntamente ejercía la medicina de manera ilegal—, brindó un crudo testimonio sobre la muerte de su padre. En una breve entrevista televisiva, recordó el día en que lo llevó al establecimiento por un fuerte dolor abdominal y aseguró que falleció pocos minutos después de recibir una medicación y regresar a su casa.

“Vivo a dos cuadras. Traje a mi papá porque tenía un dolor en el abdomen y le inyectaron ketorolac. A los 20 minutos falleció en mi casa. ¿Cómo puede ser que esto siga abierto? Ya hice las denuncias y ahora vengo y me encuentro con que sigue funcionando. Es un viva la pepa esto”, reveló con enojo.

Luego amplió su relato: “Estábamos jugando al pádel, le agarró un dolor, vinimos a casa y, para no ir a la UPA -Unidad de Pronta Atención- porque había mucha gente, fuimos a Argentina Salud. Le hicieron un electro, le inyectaron ketorolac y lo mandaron a la casa. Mi papá murió en mi casa de un infarto”.

Operativo de seguridad y disturbios en González Catán tras el cierre de una clínica trucha Captura de Pantalla

Según contó en diálogo con TN, intentó obtener respuestas en reiteradas oportunidades: “Vine cinco veces a hablar y siempre me dijeron que el profesional que lo atendió no estaba. Esto pasó el 4 de enero”.

Las declaraciones se dieron en medio de las protestas que se desataron este miércoles frente a una clínica, que formaría parte de una además de una presunta organización dedicada a falsificar documentación médicos.

En las últimas horas del martes, la Policía Federal realizó 13 allanamientos simultáneos en las localidades de Virrey del Pino, González Catán y Ramos Mejía. Hay al menos cinco detenidos en el marco de una causa por “asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina y otros delitos”. Según la investigación, la estructura habría operado durante los últimos cuatro o cinco años y tendría sedes en Virrey del Pino, González Catán y San Justo.

Elementos secuestrados durante los allanamientos

Entre los principales investigados aparecen Rubén Santarceri y Gabriel Musse, quienes ya habían estado detenidos en una causa por homicidio relacionada con piratas del asfalto. Además de Rubén, sus dos hijos Nicolás Alberto Santarceri y Brian Marcelo Santarceri fueron detenidos, junto con su esposa Noelía Sofía Luna y Dunia Mercedes Suazo Pulido, una médica cubana que no había validado su matrícula en la Argentina. Los seis son investigados como quienes conformaron la organización desde el inicio.

La investigación comenzó tras la denuncia penal de la cirujana plástica Romina Neira, que trabaja en el barrio porteño de Palermo, y que descubrió que circulaba un certificado médico falso con una firma que aparentaba ser la suya en diciembre de 2025 y que incluso había sido presentado durante un juicio oral.

Tras la denuncia de Neira, la fiscalía avanzó con una investigación que permitió detectar consultorios médicos que funcionaban en distintos puntos de los partidos de La Matanza y Ezeiza. Según los investigadores, allí se atendían pacientes y también se organizaban traslados y servicios médicos a domicilio.

Medicamentos incinerados que fueron hallados en un depósito por la PFA

En los establecimientos trabajaban estudiantes de medicina y enfermeros que usaban sellos y matrículas presuntamente obtenidos de bases de datos del Colegio de Médicos bonaerense para confeccionar certificados y otra documentación médica falsa, simulando ser profesionales habilitados.

Hay al menos 50 médicos de la ciudad de Buenos Aires que habrían sido afectados por estas maniobras. También se detectaron irregularidades vinculadas con ambulancias no habilitadas, farmacias clandestinas y adulteración de documentación sanitaria.

La causa está a cargo del fiscal Fernando Garate, de la UFI descentralizada N°1 de La Matanza, y del juez de Garantías Rubén Ochipinti. Los procedimientos fueron realizados por la División Investigación del Robo Organizado de la Policía Federal.