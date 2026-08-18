La despedida de familiares y amigos al joven asesinado por un comerciante en Mar del Plata: “Nunca te olvidaremos”
Sebastián Nazareno García falleció el domingo luego de recibir tres disparos; el último adiós fue este martes en el Cementerio Parque
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A dos días del asesinato de Sebastián Nazareno García por parte de un comerciante en Mar del Plata durante un presunto intento de robo, la familia y los amigos del joven de 16 años pidieron por respeto luego los comentarios negativos que el adolescente recibió en redes sociales.
“Antes de juzgar a una persona por su portada vean las situaciones, porque todos somos buenos para juzgar, pero después no nos ponemos en los zapatos de la persona que perdió a un familiar, a un amigo o un compañero”, manifestó a través de Instagram Cielo García, hermana de la víctima.
“Necesitamos ser más humanos y entender a la otra persona por el sufrimiento que está pasando. Todos somos buenos para criticar, pero ninguno tiene dos dedos de frente. Hay que aprender a ser mejor persona. Antes de juzgar, ayuden”, agregó.
Además, la hermana de García se expresó durante la despedida que le realizaron al joven en Cementerio Parque. “Hoy me toca despedirte con mucho ruido, como siempre te gustó. Me quedo con todos los recuerdos en mi corazón”, manifestó, mientras generaba ruido con el motor de una moto.
Por otro lado, un amigo exigió en redes por respeto y compasión a aquellos que criticaron al joven sin haberlo conocido personalmente.
“Les pido un poco de respeto a las personas que no conocen su historia y un poco de compasión para los que lo queríamos, tanto familiares como amigos”, manifestó.
“Pensar que ayer te vi y hoy me despierto con esta noticia”, escribió otra de las amigas de García.
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