La despedida de familiares y amigos al joven asesinado por un comerciante en Mar del Plata: “Nunca te olvidaremos”

A dos días del asesinato de Sebastián Nazareno García por parte de un comerciante en Mar del Plata durante un presunto intento de robo, la familia y los amigos del joven de 16 años pidieron por respeto luego los comentarios negativos que el adolescente recibió en redes sociales.

“Antes de juzgar a una persona por su portada vean las situaciones, porque todos somos buenos para juzgar, pero después no nos ponemos en los zapatos de la persona que perdió a un familiar, a un amigo o un compañero”, manifestó a través de Instagram Cielo García, hermana de la víctima.

El joven tenía 16 años Redes

“Necesitamos ser más humanos y entender a la otra persona por el sufrimiento que está pasando. Todos somos buenos para criticar, pero ninguno tiene dos dedos de frente. Hay que aprender a ser mejor persona. Antes de juzgar, ayuden”, agregó.

Además, la hermana de García se expresó durante la despedida que le realizaron al joven en Cementerio Parque. “Hoy me toca despedirte con mucho ruido, como siempre te gustó. Me quedo con todos los recuerdos en mi corazón”, manifestó, mientras generaba ruido con el motor de una moto.

Una de las imágenes que publicó la hermana del joven en el último adiós Redes

Por otro lado, un amigo exigió en redes por respeto y compasión a aquellos que criticaron al joven sin haberlo conocido personalmente.

“Les pido un poco de respeto a las personas que no conocen su historia y un poco de compasión para los que lo queríamos, tanto familiares como amigos”, manifestó.

“Pensar que ayer te vi y hoy me despierto con esta noticia”, escribió otra de las amigas de García.

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