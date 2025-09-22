La fiesta “en su honor”, un tiro en la nuca y el error que llevó a la cárcel a los sospechosos

La banda criminal estaba convencida de que Saúl Eduardo De Francesco, un jubilado de 79 años que vivía en Zárate, guardaba una importante suma de dinero en su casa. Entonces, ideó un plan para concretar el robo. Pero falló. La víctima fue ejecutada de un balazo en la nuca en Baradero.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales y judiciales calificadas. En las próximas horas, el fiscal Juan Manuel Esperante, a cargo de la investigación, indagará a los cuatro sospechosos detenidos por su presunta participación en el homicidio. Entre ellos están una oficial del Comando de Patrullas de Zárate, identificada como Florencia Ludmila Valentini, y Alejo Ezequiel Moreno, quien trabajaba en el Centro de Operaciones de Zárate (COZ) y había integrado la Policía de la Provincia de Buenos Aires hasta que fue cesado en 2023. La Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad dispuso su baja por haberse ausentado de su puesto durante los días en que ocurrió un asesinato en una carbonera crimen en el que murió un compañero de la fuerza.

El plan criminal, según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales y policiales, comenzó a ejecutarse el miércoles pasado a las 16, cuando Valentini se presentó en la casa De Francesco, situada en Valentín Alsina al 1000, en Zárate.

Valentini se presentó como la nuera de un excompañero de trabajo de la víctima, Oscar Antonio Moreno. Le explicó que le estaban organizando una fiesta en su honor y lo invitó a subirse al auto, un Volkswagen Gol Trend blanco pero De Francesco se negó. Se dio cuenta de que era “un cuento del tío”.

El cuerpo de la víctima fue hallado a la vera de la ruta 9 Policía Bonaerense

Cuatro horas más tarde, Moreno y otros dos sospechosos interceptaron a la víctima en la calle, a pocos metros de su casa, y lo obligaron a subir a un automóvil Ford Focus gris.

“En ese momento, el Volkswagen Gol Trend blanco conducido por Valentini hacía tareas de apoyo logístico”, dijo a LA NACION un detective que participa de la investigación.

La banda criminal se dirigió con la víctima hasta la ciudad de Baradero, donde lo obligaron a bajarse y lo ejecutaron de un balazo en la nuca.

A las 23.30, Moreno y sus dos cómplices regresaron a Zárate y fueron hasta la casa de la víctima, e intentaron ingresar en la propiedad con una llave que le habían sacado a De Francesco.

“Los delincuentes cometieron un error. De Francesco vivía en un PH. En el lugar hay dos casas iguales y se equivocaron de propiedad, quisieron entrar en lo del vecino, que llamó al número de emergencias 911″, dijeron fuentes policiales.

La investigación comenzó un día después, al mediodía, cuando Luis De Francesco, de 81 años, hermano de la víctima, hizo la denuncia. Sostuvo que Saúl había salido de su casa, el día anterior, a las 20, y no había regresado.

“Pablo De Francesco, un sobrino de la víctima, declaró como testigo y contó que la tarde anterior escuchó a su tío hablar con una mujer que lo invitaba a un festejo. Pero como sospecho, su tío no abrió la reja y le dijo que si su excompañero de trabajo quería verlo, que lo llamara”, según contaron a LA NACION fuentes del caso.

Los investigadores ubicaron a Oscar Antonio Moreno, padre del agente del COZ, que negó todo lo relacionado sobre el supuesto festejo. Entonces para los investigadores estaba claro que había sido una puesta en escena para “capturar” a la víctima.

El vehículo donde fue subida por la fuerza la víctima Policía Bonaerense

Además, se sumó como prueba la llamada al número de emergencias 911 que un testigo hizo a las 20.30 del día de la desaparición de De Francesco. Esa persona dijo que vio cómo tres hombres obligaron a subir a otro a un Ford Focus gris, pero explicó que quizá podría haberse tratado de una broma.

El fiscal Esperante y detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Zárate-Campana de la Policía de la Provincia de Buenos Aires hicieron un análisis de las cámaras de seguridad instaladas en las cercanías de la casa de la víctima y confirmaron la presencia de Valentini conversando con De Francesco la tarde de su desaparición y también ubicaron el automóvil Ford Focus gris utilizado por la banda criminal.

Con las pruebas reunidas, se ordenaron los allanamientos de urgencia de los domicilios de Moreno y Valentini. Tras los operativos fueron detenidos los dos sospechosos, medida convalidada por la jueza de Garantías Graciela Cione.

“Tras el análisis de filmaciones de cámaras de seguridad, activaciones de antenas telefónicas y tareas investigativas de detectives policiales, se logró identificar a los otros dos sospechosos: Néstor Irvin Matencio Limache y Lucas Lemos”, informaron fuentes judiciales.

Matencio Limache fue detenido el sábado en Zárate, cuando conducía el Ford Focus gris utilizado para secuestrar a la víctima. Lemos fue atrapado ayer en su casa cuando intentaba darse a la fuga.

El cuerpo de la víctima fue hallado ayer a la vera de la ruta 9, a la altura de Baradero, después de que el fiscal Esperante y detectives policiales pudieran reconstruir el trayecto que hicieron los sospechosos tras obligar a De Francesco a subirse al Ford Focus gris y secuestrarlo.