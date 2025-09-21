Zárate: un hombre de 79 años que llevaba cuatro días desaparecido fue encontrado sin vida cerca de la Ruta 9

Un hombre 79 años que era intensamente buscado desde el jueves fue hallado muerto este domingo por la tarde a la altura del kilómetro 121 de la Ruta 9, en las cercanías del partido de Baradero.

La víctima, identificada como Eduardo Saúl De Francesco, había sido vista por última vez en la puerta de su casa, en la calle Valentín Alsina al 1000, cuando subía a un automóvil acompañado por otras personas.

Según medios zonales, uno de los detenidos aportó datos que permitieron dar con el cuerpo. Una de las principales hipótesis que manejan las fuerzas de seguridad es que se trató de un crimen con móvil económico.

Los acusados habrían engañado al adulto mayor para sustraerle una presunta suma que guardaba en alguna parte de su domicilio. Aquella situación, por razones que todavía son investigada, derivó en el asesinato.

Por el caso hay cuatro detenidos: una ex oficial de policía del Comando de Patrullas de Campana, su pareja —un agente del Centro de Operaciones de Zárate—, la persona que lo habría “entregado” y un cuarto involucrado.

Durante los procedimientos se secuestraron dos vehículos, un Volkswagen Gol blanco y un Ford Focus, que habrían sido utilizados en el traslado de la víctima. Imágenes de cámaras de seguridad situaron a los tres individuos arrestados en las inmediaciones de la vivienda de la víctima momentos antes a su desaparición.

El hallazgo, que se produjo cerca de las 18, confirmó los peores temores de familiares y vecinos, que habían organizado marchas en reclamo por su aparición. La causa, inicialmente caratulada como “privación ilegítima de la libertad con fines de robo”, continúa bajo secreto de sumario mientras avanzan las actuaciones judiciales.

En un comunicado, el Centro de Operaciones de Zárate (COZ) aclaró que el agente detenido había ingresado al organismo en mayo de 2024 y que, si bien no figuraban antecedentes en su legajo, surgieron luego datos sobre una exoneración de la Policía Bonaerense. El municipio afirmó haber puesto a disposición de la Justicia registros internos y material de videovigilancia, además de suspender al empleado hasta el esclarecimiento total del hecho.

“Los detenidos merecen la peor de las penas”

Marcelo Matzkin, intendente de Zárate, se expresó también respecto de lo sucedido. “Se trata de un hecho lamentable que comenzó con la denuncia por desaparición el día jueves. Desde ese momento la investigación fue encabezada por la DDI, y desde el municipio pusimos a disposición las imágenes de nuestras cámaras de seguridad, lo que permitió identificar los vehículos involucrados”, señaló en diálogo con Todo Noticias.

“A partir de allí se localizaron esos rodados y se logró la detención de dos personas: una mujer policía que presta servicios en el Comando de Patrullas de Campana y un exefectivo que se desempeñaba en el Sistema de Prevención Municipal de Zárate. La investigación aún debe precisar el grado de participación de cada uno”, agregó.

“Con el avance de las pesquisas se sucedieron más detenciones, hasta llegar al lamentable hallazgo del cuerpo de Saúl”, indicó el jefe comunal, quien también informó que la familia fue notificada de cada novedad: “Desde el viernes manteníamos contacto con un sobrino de la víctima, a quien personalmente le comuniqué la triste noticia”.

Matzkin fue categórico respecto de los acusados, al decir que “quienes resulten responsables merecen la peor de las penas”. Sobre el final de la entrevista televisiva, recordó a De Francesco: “Era un vecino querido por todos”.