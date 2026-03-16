La insólita pintura en la que el uruguayo Sebastián Marset está con Tony Montana, el Chapo y otros capos narco

La caída del uruguayo Sebastián Marset, el narco de las mil caras, el líder del Primer Comando Uruguayo y gestor de la logística del tráfico de drogas por la hidrovía, según las múltiples investigaciones que lo tienen en el foco en al menos cinco países, no deja de dar sorpresas.

Mientras se espera saber qué es lo que declaró en los tribunales del Virginia del Este, en los Estados Unidos, donde está acusado de tráfico de cocaína y lavado de dinero, las autoridades de Bolivia siguen desgranando los resultados de la detención de Marset en Santa Cruz el viernes pasado, tras un operativo de la policía nacional que contó con información de primera mano de la DEA y, según pudo saber LA NACION, colaboración clave de detectives antidrogas argentinos.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, Ernesto Justiniano, confirmó que, además del capo narco, fueron detenidas en procedimientos posteriores al menos otras cuatro personas, incluida la media hermana del líder del PCU, Tatiana Marset Alba. Hay, además, ocho ciudadanos brasileños en la mira.

Recreación de la captura de Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

“Cuatro personas fueron aprehendidas, se secuestró una infraestructura de cinco inmuebles, diez vehículos, y 16 aeronaves tras allanamientos en aeródromos. También se secuestraron 21 armas de fuego, tres fusiles AK-47, granadas, 600 municiones, chalecos tácticos, más de 400 litros de combustible de aviación, además de paquetes de marihuana −15 kilos en estado húmedo−, con un impacto de afectación de más de 15 millones de dólares" como golpe a la red criminal capitaneada por Marset, precisó el viceministro.

Entre todo el material incautado sobresalió, por lo insólito, un enorme cuadro hallado en un galpón de Urubú, en las afueras de Santa Cruz de la Sierra: una pintura que muestra a Marset rodeado de algunas de las figuras más paradigmáticas en cuanto al narcotráfico internacional. Allí se lo ve flanqueado por el colombiano Pablo Escobar Gaviria, el boliviano Roberto Suárez Gómez (el máximo traficante de la historia boliviana) y el mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán. Pero, curiosamente, en la escena también está Tony Montana, el personaje de ficción de la célebre Scarface. Están alrededor de una mesa de pool sobre la cual, entre bolas y un taco, aparece un vaso de whisky y fajos de dólares.

Aunque fue extraditado de inmediado a los Estados Unidos, Marset enfrente seis cargos en Bolivia; entre ellos, uno por el episodio por el cual se convirtió en prófugo hace casi tres años, cuando se escapó en las narices de más de 2200 policías que habían ido a atraparlo a su casa de Santa Cruz de la Sierra, en julio de 2023.

También está imputado por falsificación de documentos, tenencia de armas de guerra e, incluso, atentado y resistencia a la autoridad, esto último relacionado con su escandaloso escape, que puso en evidencia que contaba con la connivencia de funcionarios públicos en posición de ayudarlo a evadir la ley.

La lista de cargos contra Marset es inagotable y excede las fronteras de Bolivia. En Paraguay se lo acusa de ser uno de los autores intelectuales del homicidio del fiscal antimafia Marcelo Pecci, acribillado el 10 de mayo de 2022 por sicarios en la isla de Barú, Colombia, durante su luna de miel.

Así lo informaron a LA NACION fuentes oficiales. En la Argentina no figura como buscado en alguna causa originada en nuestro país, pero sus movimientos provocan siempre un interés particular de los investigadores. De hecho, años atrás apareció en Entre Ríos un cargamento de más de 30 kilos de cocaína en ladrillos que, en su empaque, llevaban la sigla PCU, que el propio Marset lleva tatuada en una de sus muñecas.

La especialidad de Marset, según se desprenden de expedientes judiciales, es mover embarques de drogas en las bodegas de barcos que tienen un largo recorrido fluvial antes de poner proa hacia grandes mercados de consumo de cocaína.

Es un hombre clave dentro de la logística del tráfico de drogas por la Hidrovía. Al menos desde 2021, desde los puertos cercanos a Asunción, y por medio de esa autopista fluvial, salieron más de 40 toneladas de droga que terminaron siendo secuestradas en Bélgica y Holanda.

Marset tiene pedido de captura también en Uruguay, donde fue el centro de un episodio que provocó un escándalo político que golpeó al gabinete de Luis Lacalle Pou cuando le enviaron, por valija diplomática, en 2021, un pasaporte exprés para que pudiera usarlo, luego de haber sido detenido en Dubái por usar un documento de identidad paraguayo falso.

Marset había salido de Paraguay, donde estaba bajo la lupa del fiscal asesinado en el marco de una investigación por lavado de dinero, una de las más grandes de la historia de ese país, causa conocida como Ultranza PY. Quiso ingresar en Emiratos Árabes Unidos con una identidad falsa y lo descubrieron. Para evitar la deportación a Paraguay, que lo requería por Ultranza Py, consiguió que le manden un pasaporte uruguayo legal en tiempo récord y se fugó nuevamente. Se presume que luego de eso recaló en Santa Cruz de la Sierra, según las investigaciones de la Secretaría Antidrogas de Paraguay.

Marset es un narco con aires de magnate, de gustos estrafalarios. Su esposa, Gianina García Troche, fue detenida en agosto de 2024 en el aeropuerto de Barajas, en Madrid.

Usaba a su PCU como una franquicia del poderoso Primer Comando Capital (PCC), que se expande desde hace más de 20 años desde Brasil. Es una “hermandad criminal” –como la definió el escritor y sociólogo Gabriel Feltran en su libro Irmãos– que nació como una especie de “sindicato” desde las cárceles de San Pablo, donde tras una serie de matanzas internas los reclusos empezaron a reclamar mejores condiciones de alojamiento.

El líder de esa “hermandad criminal” nacida en San Pablo es Marcos Willians Herbas Camacho. “Marcola” tiene 57 años y está preso desde 1999, condenado a más de 300 años de prisión.

Logró construir una organización criminal “moderna”, en redes, que moldeó con la ayuda de las nuevas tecnologías, sobre todo los smartphones y las aplicaciones de mensajería. Creó la red de presos más grande del mundo. Así consiguió estar en contacto con miles de “hermanos” en las cárceles a partir de comunicaciones encriptadas; creó una red gigantesca, con un liderazgo fuerte en las prisiones de Brasil y otros países de la región, como Paraguay, Bolivia, Uruguay y de manera incipiente en la Argentina. El PCC es hoy la organización criminal más grande de Sudamérica, y en parte, se debe, a los teléfonos celulares.

Marcola se presenta aún hoy como una especie de profeta. Se jacta de ser culto. “Yo leo mucho; leí 3000 libros, entre ellos al Dante”, dijo en una de las últimas entrevistas que dio, antes de ser enviado a otra cárcel con mayor seguridad en 2019, a la prisión de Porto Velho, en el estado de Rondonia, cerca del Amazonas.