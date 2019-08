"La Justicia ampara a los delincuentes", sostuvo la madre de un modelo asesinado

Diego Rodríguez, la víctima, y su mamá, Matilde Sarubbi

A Diego Rodríguez, un modelo publicitario de 28 años, lo mataron a sangre fría para robarle la camioneta. El brutal homicidio ocurrió en octubre de 2010, en Liniers. Edgar Romero Ruiz Díaz, uno de los sospechosos, estuvo siete años prófugo. Fue apresado en Paraguay en agosto de 2017. Ahora, a poco días de que se sentara en el banquillo de los acusados, firmó un acuerdo de juicio abreviado con el Ministerio Público Fiscal y recibió una pena de seis años de prisión.

"Me enteré de casualidad cuando fui a buscar unas fotocopias. Encima me crucé con el sospechoso. Siento que existe una impunidad total. La Justicia ampara a los delincuentes y no a las víctimas", sostuvo a LA NACIÓN, dolida, Matilde Sarabbi, la madre de la víctima.

El acuerdo de juicio abreviado entre la defensa de Romero Ruiz Díaz y la fiscal general Patricia Quirno Costa fue homologado por el Tribunal Oral de Menores porteño N° 3.

El juicio oral y público, que debía comenzar pasado mañana, esta a cargo de un tribunal de menores porque en el momento del homicidio Romero Ruiz Díaz tenía 17 años.

"El juicio abreviado nos sorprendió mucho. Queríamos ir a juicio", sostuvo Mariano Facciuto, abogado que representa a la madre del modelo publicitaria asesinado en 2010. El letrado adelantó que recurrirán ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

En cuatro años, Romero Ruiz Díaz recuperaría la libertad. "Vamos a acompañar a los padres de Diego [por la víctima] para que se haga Justicia. Un homicidio no es una transacción que se acuerda entre partes sin intervención alguna de los padres. La condena se decidió en un juicio abreviado donde la pena por el homicidio termina siendo desproporcionada por el daño cometido. Nos comprometimos con los padres para ayudarlos a presentar un recurso ante la Casación Penal para que se encarrile el caso y se vuelva al juicio oral que ya tenía fecha prevista", afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Bullrich recordó que Ruiz Díaz estuvo siete años prófugo. Desde 2011 pesaba sobre él una circular roja de Interpol. "Se hizo un gran esfuerzo para recapturarlo", agregó la funcionaria.

En 2016, la madre de la víctima le escribió de puño y letra una carta al presidente Mauricio Macri y a la ministra Bullrich para pedirles ayuda para "activar la causa" porque estaba convencida de que nadie buscaba al prófugo.

"Te matamos por lindo"

Según un comunicado del Ministerio de Seguridad, cuando le dispararon a la víctima, los asesinos le espetaron: "Te matamos por lindo"

Rodríguez, que había sido modelo para la marca Dufour, entre otras, fue asesinado el 3 de octubre de 2010 cuando se dirigía en su camioneta Ford EcoSport a buscar a su novia en el pasaje El Chacho 680, de Liniers.

Cuando estaba estacionando, un Fiat Palio gris se le cruzó adelante y dos delincuentes descendieron, lo amenazaron con armas y le exigieron la entrega de la camioneta. Durante el asalto, el modelo recibió un balazo en la cabeza y quedó tirado dentro de su propio vehículo, mientras que los ladrones escaparon a toda velocidad sin concretar el robo.

Rodríguez fue trasladado al Hospital Santojanni, donde ingresó en gravísimo estado, fue operado dos veces y finalmente murió.