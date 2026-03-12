Detuvieron al “Chelo”, el cantante de cumbia del Grupo Green que fue denunciado por abuso sexual
En 2009, el artista fue condenado a prisión tras ser imputado por la violación de una niña
La Policía Bonaerense detuvo al cantante de cumbia del Grupo Green, Marcelo “Chelo” Torres Ruiz Díaz, de 53 años, luego de que una mujer lo denunciara por haberla abusado sexualmente dentro de un rodado en la madrugada de este martes, en La Matanza.
Tras el análisis de cámaras de seguridad, de comunicaciones y el relato de testigos, los investigadores del gabinete de abuso sexual de la DDI de la Policía, ante el requerimiento de la UFI N.° 21 del Departamento Judicial de La Matanza a cargo de la causa, lograron determinar el actual domicilio de Torres. Hasta allí se acercaron los efectivos para allanar su hogar y detenerlo, según pudo saber LA NACION.
Este martes, una mujer de 43 años denunció al cantante de cumbia del Grupo Green. En su exposición ante sede policial, la víctima, que dijo que su trabajo es realizar streamings musicales en vivo, relató que coordinó un encuentro con el artista. Sumó, en su exposición judicial, que en la madrugada de este martes, promediando las 3, Torres se hizo presente en su domicilio y que salieron juntos a bordo de la camioneta del hombre hasta una estación de servicio Axion ubicada sobre la avenida General Paz, sentido a Liniers, donde permanecieron unas horas.
La mujer dijo que el cantante “se mostraba notablemente molesto, ya que le recriminaba a la víctima que había sido engorroso llegar hasta su domicilio, lo que generó un tenso momento”. La denunciante añadió que le solicitó que la llevara de vuelta a su casa. La víctima prosiguió en su relato y contó que una vez que estaban a la altura de la calle Caaguazú y la Curva de Montes de Oca, en la localidad de La Tablada, Torres detuvo la marcha del rodado y la hizo pasar al asiento trasero, donde la abusó sexualmente.
Durante el allanamiento en la vivienda del sospechoso, y mientras era aprehendido, los investigadores secuestraron la VW Suran que habría sido utilizada en el hecho, dos teléfonos celulares, un disco duro portátil y cinco pendrives, según pudo saber este diario.
No es la primera vez que el cantante del Grupo Green queda involucrado en una denuncia de ese tipo.En abril de 2009, el Tribunal Oral en lo Criminal N°6 de Morón lo condenó a tres años y ocho meses de prisión por el abuso sexual a una niña de 6 años, hija de un matrimonio que le dio asilo durante un tiempo. En la causa no se tuvo en cuenta que la madre de la víctima denunció también que el imputado había tenido relaciones con sus dos otras hijas menores de edad y que con una de ellas incluso había tenido un hijo.
