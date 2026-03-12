Capturaron al acusado de encubrir un femicidio por el cual fue detenido su hermano policía

CÓRDOBA.- Después de ocho meses prófugo, fue detenido en el norte de Salta Javier Grasso, acusado del encubrimiento agravado del femicidio de Milagro Bastos, la joven de 22 años que fue encontrada asesinada en su departamento del centro de esta ciudad, en el que cumplía prisión domiciliaria su hermano, Horacio Grasso, policía provincial condenado por el homicidio de un niño.

Javier Grasso estaba prófugo desde el 6 de julio del año pasado, cuando el cadáver de Bastos fue hallado dentro del placard del departamento situado en Buenos Aires al 300, en el centro de Córdoba.

La investigación sobre su paradero fue realizada por el departamento Homicidios de la Policía de Córdoba, en colaboración con Interpol. El seguimiento de líneas telefónicas y el análisis de rastros por distintos medios tecnológicos permitieron establecer que Javier Grasso había estado en Buenos Aires y había salido hacia Perú y Bolivia, por lo que también hubo tareas coordinadas con policías de esos países.

La detención la realizó este miércoles personal de la Gendarmería Nacional que realizaba patrullajes y controles en la localidad de Senda Hachada, en el norte de Salta, cerca del cruce de las rutas nacionales 34 y 81, en una zona próxima a la frontera con Bolivia.

Los gendarmes detectaron a un hombre en actitud sospechosa y, al verificar su identidad en la base de datos de Homicidios de Córdoba comprobaron que tenía pedido de captura internacional. Los efectivos del Escuadrón 52 Tartagal procedieron a su detención.

Javier Grasso está imputado por encubrimiento agravado en la investigación que el fiscal José Bringas lleva adelante por el femicidio de Bastos.

Javier Grasso tiene antecedentes por conflictos vecinales y fue detenido en Paraguay en 2024, acusado de robar una mochila con miles de dólares. En ese momento presentó documentación en la que se identificaba como mujer, aunque conservaba su nombre masculino. Fue expulsado del país.

En la causa por el femicidio de Bastos está preso e imputado por femicidio su hermano Horacio Grasso. El expolicía cumplía prisión domiciliaria en el departamento donde encontraron el cadáver ya que en 2006 había sido condenado a 27 años de cárcel por asesinar a un niño en medio de un tiroteo entre bandas narcos.

Dos años antes había sido exonerado por haber participado de un robo, era señalado, además, como proveedor de armas para delincuentes, motivo por el que era conocido como “el armero”.

En 2011, Grasso obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria por un problema cardíaco. A los pocos meses fue nuevamente trasladado a la cárcel de Bouwer porque sus vecinos lo denunciaron por golpear a su madre, con quien vivía. Quiso escaparse cuando llegó la policía.

Igualmente, volvieron a darle la posibilidad de regresar a una vivienda. Se instaló en el departamento céntrico de su hermano. En diciembre de 2022 fue denunciado por abuso sexual por una integrante de su familia, quien reiteró la acusación al año siguiente. La Justicia no le revocó el beneficio.

Hace unos días fue imputado por abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y por el uso de estupefaciente contra una familiar.

Tras el crimen, el expolicía regresó a la cárcel de Bouwer, donde además se le sumó una imputación por abuso sexual contra otra mujer.