Salió de la cárcel y 16 días después robó 600.000 dólares y joyas en La Pampa: fue detenido en Río Negro

Después de cumplir una condena de seis años y medio de prisión recuperó la libertad. Dieciséis días después protagonizó un robo en una casa de Santa Rosa, en La Pampa, donde se hizo de un botín de 600.000 dólares y joyas. La víctima fue una mujer de 75 años. El sospechoso, en las últimas horas, fue detenido en la ciudad de General Roca, en Río Negro.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la Policía de La Pampa. El sospechoso, cuya identidad no fue suministrada, tiene 34 años y es hijo de un policía de Río Negro que fue separado de la fuerza de seguridad después de ser acusado de protagonizar diferentes delitos.

“Padre e hijo habían sido arrestados en 2019 en Punta Alta por un robo agravado. Cuando fueron detenidos se les secuestró un vehículo, un arma de fuego y un handy”, dijeron las fuentes consultadas.

El robo por el que fue detenido el sospechoso ocurrió el 30 de octubre pasado en una casa de la ciudad pampeana de Santa Rosa. Una banda criminal irrumpió en la casa de una mujer de 75 años y robaron 600.000 dólares y joyas.

A partir de una investigación a cargo de las fiscales Leticia Pordomingo y Gisela Masi, con la colaboración de detectives de la Policía de La Pampa, se determinó que detrás del robo estuvo una banda dedicada a asaltar a adultos mayores en las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires.

“Se detuvo a cuatro sospechosos por su presunta participación en el robo donde delincuentes se hicieron un botín de 600.000 dólares y joyas. Uno de los sospechosos, capturado en General Roca, había salido el 14 de octubre de la Unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) situada en la ciudad de Santa Rosa. Cumplió una pena de prisión de seis años y medio por una condena por una serie de robos”, dijeron fuentes policiales.

También se hizo un allanamiento en el Establecimiento de Ejecución Penal N° 5 de Cipolletti, en Neuquén, donde estaba detenido otros de los sospechosos, que había sido detenido después del robo en Santa Rosa.

Los elementos secuestrados durante los operativos Policía de La Pampa

“Personal de la Brigada de Investigaciones de Cipolletti secuestró seis teléfonos celulares, que ahora serán sometidos a peritajes para reconstruir comunicaciones, eventuales contactos con otros sospechosos y posibles vínculos con hechos ocurridos en La Pampa”, dijeron fuentes del caso.

El sospechoso detenido en la unidad penitenciaria de Cipoletti, después del robo en Santa Rosa, habría participado en un violento robo donde fue víctima un matrimonio de jubilados.

En el golpe habrían participado dos policías de Río Negro. Una de las víctimas continúa internada en terapia intensiva.

En total, en las últimas horas, hubo siete allanamientos simultáneos en Neuquén, Cipolletti y General Roca, con colaboración de fuerzas especiales y unidades de investigación de las Policías de Río Negro y Neuquén, en coordinación con la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional I de La Pampa.

“En una de las viviendas allanadas, donde residía la pareja de uno de los imputados, se secuestraron más de 60 blisters con tarjetas SIM de distintas compañías de telefonía móvil, teléfonos celulares y joyas podrían corresponder a parte de lo sustraído en Santa Rosa. Esta vivienda operaría como un búnker de estafas telefónicas que es, en la práctica, un centro de operaciones clandestino desde donde una banda realiza llamadas masivas para engañar y obtener dinero o datos de las víctimas”, afirmaron fuentes de la Policía de La Pampa.