La Justicia ya investiga la megaestafa con pasajes aéreos baratos que tiene detrás a una madre de colegio

La historia parece salida de una película, pero está sacudiendo a cientos de familias de clase media acomodada y de alto poder adquisitivo. Según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION, la Justicia porteña ya investiga, en una causa penal que tramita bajo extrema reserva, una estafa con pasajes aéreos, mayormente a destinos europeos.

En las últimas horas, decenas de personas que habían pagado en efectivo sus tickets descubrieron que están con las manos vacías: sin los boletos y sin la plata.

La presunta responsable de la maniobra, solo identificada como Karina, madre de un alumno de un colegio de la zona norte del Gran Buenos Aires, habría sufrido un pico de estrés, acorralada por la ola de reclamos de sus clientes (imposibilitados para viajar en plenas vacaciones de invierno) y, según les dijo a algunos de los damnificados que está internada. En tono angustiante, según relataron, la mujer –que sería extranjera–, prometió, a los que atendió, que haría “todo” por devolverles el dinero. Por estas horas ya no les contesta el teléfono.

Según pudo saber LA NACION, el origen de lo que ahora parece un gigantesco desfalco era una “oportunidad única”: Karina aseguraba tener contacto con empleados de la aerolínea Iberia (pilotos y azafatas), y que eso le habría permitido acceder a un código de acceso a pasajes a precios promocionales o incluso a lo que se conoce como “sublo” (subject to load), pasajes gratuitos para el personal aeronáutico como beneficio laboral.

Por ejemplo, un boleto que costaba 1500 dólares podía conseguirse con ella por solo 900, en operaciones informales que solo se podían pagar en efectivo. Los pagos se realizaban de forma muy anticipada y se realizaban en un departamento de Recoleta o a través de una mujer que Karina enviaba para retirar el dinero.

Durante meses, decenas de personas compraron y viajaron sin problema, lo que reforzó la confianza en la operación. Obviamente, el “boca a boca” aumentó la base de interesados y la cartera de clientes de Karina se multiplicó.

La operatoria era bastante singular, completamente distinta a la que cualquier cliente recibe en una agencia de viajes o con un operador turístico autorizado. El pago se hacía con meses de antelación, pero no se recibía número de reserva alguno. La explicación era que esos datos se confirmaban la semana previa a los vuelos. Los tickets se entregaban físicamente días antes de volar.

Mientras eso sucedió, muchos se convencieron de que el sistema era real y funcionaba. Pero hace un mes todo empezó a desmoronarse: Karina alegó que, “por la alta demanda”, Iberia había dado de baja el código interno que ella usaba para el negocio de los pasajes. Primero comenzó a entregar pasajes de vuelos que salían desde San Pablo, lo que obligó a los clientes a sacar boletos adicionales hacia Brasil para abordar desde allí hacia Europa . La mujer prometió que la situación se regularizaría este mes. Agosto llegó; la solución no.

El estallido

En el transcurso de la semana pasada, el silencio se convirtió en alarma: Karina dejó de responder mensajes. En los intercambios entre damnificados que se conocían y se abrazaban a todo tipo de comentarios e información para encontrar una explicación razonable surgió la versión de que la mujer había sufrido un pico de estrés que obligó a su internación en un sanatorio del centro porteño. Incluso se dijo que habrían intentado quitarse la vida, apremiada por los reclamos de devolución de dinero que no podía afrontar.

Según pudo saber LA NACION, varios clientes se acercaron al departamento del barrio porteño de Recoleta donde ella solía recibir los pagos en persona, pero allí solo encontraron a los hijos de Karina y a una mujer que se presentó como la niñera.

“La persona que me lo cuenta dice que fue a la casa, la atendió un hijo que supuestamente era discapacitado lo que no le pareció y le llamó la atención que la niñera estaba trabajando en una compu. No sé bien, pero sí que también estaba encargada de los cobros en lugares” , explicó @Hubertobourlon en la red social X.

Boom de venta de paquetes turísticos para viajar al exterior Hernán Zenteno / LA NACION - Archivo

Esta “niñera/ayudante” envió un mensaje aclarando su situación:

“Por favor, yo trabajé un mes con Karina, me limitaba a mandar lo que ella me pedía. Mi madre, supuesta “amiga” de Karina, también fue estafada. Yo también, al igual que cientos de personas. Lamentablemente, tuve que comprar mi pasaje pese a habérselo pagado a ella. El sábado 19 de julio, Karina tuvo un intento de suicidio. Está internada … inconsciente por el momento y no tengo más datos. Yo estoy de vacaciones por dos meses, lo cual estaba planeado desde hace un año. Por favor no se comuniquen conmigo porque no tengo nada que ver. No obstante, estoy a disposición de todos los que me deban citar a declarar, en caso de iniciar acciones judiciales. Muchas gracias. Luz”.

Más testimonios y el esquema Ponzi

El usuario de la red social X, @HubertoBourlon, conocido como “El Guiso”, fue quien destapó el escándalo:

“Me acabo de enterar de un ponzi que acaba de explotar y clavó a mucha gente cheta y de plata. Confirmada la historia por tres lugares distintos. Mucha gente perjudicada”, escribió.

Karina habría revendido pasajes de la Aerolínea Lufthansa. TOBIAS SCHWARZ - AFP

De acuerdo con múltiples testimonios que le llegaron al twittero, Karina no solo ofrecía vuelos de Iberia, sino también pasajes de Lufthansa y paquetes all inclusive en el Caribe. “Karina me clavó a mí y a 20 pasajeros más. Aunque yo logré viajar, cuando pregunté en Ezeiza me dijeron que el pasaje lo compraron y pagaron el día previo a viajar, que no era de empleados. La mina no responde más, y hace un rato volvió a prender el celular”, le informó otra víctima a @HubertoBourlon.

Las condiciones de la supuesta “oferta”

Los mensajes que enviaba Karina detallaban condiciones casi idénticas a las de cualquier aerolínea formal, pero con precios llamativamente bajos:

Pasajes en economy a 1.100 dólares y en bussiness a 2.500 .

No son sujeto a espacio, ni de último momento. Se viaja en la fecha que uno elige. Lo que se entera al momento que le dan la reserva, es en qué vuelo de ese día sale.

Pasajes en economy para usar hasta el último día de febrero 2026.

Vuelos directos de Madrid a Buenos Aires, o al revés. Al resto de Europa o dentro de España, es con escala en Madrid.

La reserva se entrega 7/3 días antes y cada uno hace check in 24hs antes del vuelo en la página.

Valija de 23 kg.

Boletos no transferibles ni modificables.

Vuelos punto a punto, sin opción multidestino: salir y entrar por el mismo destino.

Menores de 2 años pagan solo impuestos (a pero x 10% de la tarifa normal del momento). El resto de los niños pagan igual que los adultos.

MUY IMPORTANTE: pasar fecha de viaje mínimo 50 días antes.

No permite stop over en la escala.

“ Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, ” le dijo otro damnificado a @HubertoBourlon, quien aseguró que le ofrecieron vender esos pasajes para ganar una diferencia económica. “ A mi hace unos meses me ofrecieron “la oportunidad” de vender estos pasajes y hacer una diferencia importante, me explicaron la modalidad y me hizo ruido y no acepte. Salían alrededor de 600 euros y vos los podías vender de 1000 para arriba. Raro. Nada bueno podía salir de ahí. Es sentido común ”, agregó.

La investigación

El expediente N. 36862/2025 se encuentra radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 57, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58. Según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION, hay múltiples damnificados. Lo que inicialmente se presentaba como un negocio ‘rentable’ habría resultado ser, en realidad, un esquema Ponzi, en el cual el dinero de los más recientes pasajeros se utilizaba para financiar los pasajes prometidos a los primeros clientes . Pero el sistema colapsó.