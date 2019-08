La llamada al 911 antes de la patada del policía que terminó con una muerte

Una pasajera de la línea 57 llamó al 911 para alertar la situación

"Estamos arriba de un colectivo en Carlos Calvo y Saavedra. Hay un persona no sé si alcoholizada o drogada con un cuchillo en medio de calle que no deja pasar. Tiene una gorra en una mano y un cuchillo en la otra. No nos podemos mover", así una pasajera de la línea 57 se comunicaba con el número de emergencias 911 para alertar lo que sucedía en las calles de San Cristóbal ayer a las 7.30. Poco después un oficial de la Policía de la Ciudad, identificado como Esteban Ramírez, le pegó una patada en el pecho al hombre que interrumpía el tránsito, que cayó contra al asfalto se desvaneció y falleció en el hospital Ramos Mejía.

El audio de la llamada al 911 donde alertaban sobre la presencia de un hombre armado con un cuchillo 01:01

Ramírez, de 42 años y 20 años de policía, quedó detenido y será indagado en las próximas horas por la jueza Yamile Bernan.

"Las Taser son un elemento que las fuerzas de seguridad tienen para reducir. Y este es un claro ejemplo donde se podría haber usado. Con su utilización se hubiera depuesto la actitud amedrentadora de la persona sin consecuencias", sostuvo el secretario de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo Marcelo D'Alessandro.

La víctima fue identificada como Jorge Gómez, de 41 años. Según fuentes policiales tenía antecedentes por los delitos de tenencia de estupefacientes, amenazas y daño.