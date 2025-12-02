Milei recibió a en Casa Rosada a la policía de la Ciudad que se mostró orgullosa de su trabajo: “¡Fílmeme, señora!”

Imágenes de una agente de la Policía de la Ciudad que discute con una mujer en la vía pública se viralizaron en las últimas horas en redes sociales. “¡Fílmeme señora! Así mi Presidente ve que estoy trabajando“, Es una de las frases que pronuncia la oficial Noelia Cristina Segura en el video. Sus palabras resonaron a tal punto que el mismo Javier Milei la recibió en Casa Rosada y reconoció su labor para mantener el orden en la vía pública.

Aquel acalorado debate entre Segura y una ciudadana -cuya identidad no trascendió- tuvo lugar esta semana en el marco de un operativo policial del que participó Espacio Público de la Ciudad. En los primeros segundos de la grabación, se puede escuchar a la mujer reprocharle a la oficial: “Es una atrevida. Habla con una señora mayor”.

Rodeada de sus compañeras y sin inmutarse, la uniformada responde: “Yo tengo 40 años. Soy una señora también. Y jamás le falté el respeto”. Es entonces que otra persona detrás de cámara la advierte que está siendo grabada, a lo que la agente contesta: “¡Fílmeme, señora. Así mi Presidente ve que estoy trabajando".

Mientras una de las protagonistas de la discusión insiste en que no la pueden echar del lugar, Segura la corta en seco y refuta: “Usted no se puede meter en el perímetro en el que está trabajando Espacio Público”. Sobre el final de la secuencia, otra policía se acerca a la mujer que filma y le pide el DNI, quien se niega a dárselo.

Una agente de la Policía porteña que protagonizó una discusión viral fue recibida por Javier Milei en Casa Rosada

Tras el altercado, el Presidente recibió a Segura en la Casa Rosada. Así lo mostró la cuenta oficial de la Oficina del Presidente, desde donde se compartió una foto.

“El Presidente Javier Milei junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la senadora Patricia Bullrich, recibió en Casa Rosada a la policía Noelia Cristina Segura y al ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez“, reza el posteo en X.

Y cierra: “El Presidente de la Nación respaldó a la oficial tras un episodio donde fue filmada defendiendo el orden y la seguridad que se hizo viral por su frase: ‘Fílmeme señora, así mi Presidente me ve que estoy trabajando’”.

El Presidente Javier Milei junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la nueva Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la Senadora Patricia Bullrich, recibió en Casa Rosada a la Policía Noelia Cristina Segura y al Jefe de la Policía de la Ciudad de… pic.twitter.com/fptoKklEHK — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 2, 2025

El encuentro se produjo poco después de la jura de Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich, quien ocupará desde diciembre un escaño en el Senado.

Monteoliva asume la conducción de la cartera con la responsabilidad de consolidar los avances alcanzados por la gestión Bullrich y profundizar la doctrina de seguridad y orden, orientada a combatir el narcotráfico, fortalecer a las fuerzas federales y garantizar la vigencia de la ley en todo el territorio argentino.

Es egresada de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, y tiene un Magíster en Planificación y Gestión del Desarrollo de la Universidad de los Andes, en Colombia, donde vivió 19 años y trabajó, entre otros organismos, para la Policía Nacional local.

Posee 30 años de experiencia en gestión pública, tanto en la Argentina como en Latinoamérica, y se especializó en el diseño e implementación de políticas de seguridad, con foco en análisis delictual.