La Matanza: un hombre protegió a sus nietas de un robo y fue asesinado por motochorros

Un hombre de 65 años murió luego de proteger a sus dos nietas durante un intento de robo en la localidad de Laferrere, en el partido de La Matanza. De acuerdo a lo que relató la hija de la víctima, dos motochorros interceptaron el auto de su hermana cuando estaban por descender del vehículo. Los delincuentes los rodearon y comenzaron a golpear la ventanilla con un arma donde se encontraban dos niñas de tres meses y cuatro años. Ante esa situación, su abuelo se interpuso y uno de los asaltantes le disparó. “Es terrible, en este momento estoy en shock, tampoco puedo hablar mucho, estamos todos muy dolidos por la situación” , afirmó Helena.

El hecho ocurrió en Martín Coronado y Almeira este sábado por la tarde. El hombre fue identificado como Benito Cabrera, quien se había jubilado recientemente después de trabajar 36 años en una fábrica de San Justo. “Mi hermana estaba yendo a la casa de mi mamá, iban a dejar una bicicleta de la nena en una bicicletería para que se la arreglen. Ella frenó y, cuando mi hermana y el marido estaban bajando, cruza una moto y se pone al lado del auto. Le empezaron a decir que abra el auto y le empezaron a golpear con el arma la ventanilla”, contó la mujer, en diálogo con TN, a la vez que expresó: “Mi hermana estaba desesperada porque tenía las dos nenas”.

En ese momento, los delincuentes comenzaron a golpear el vidrio y les exigieron que les entregaran el auto. Fue entonces cuando uno de los delincuentes apuntó hacia el interior del vehículo, donde se encontraban las dos nenas en el asiento trasero. Cabrera, en tanto, se puso delante de ellas para protegerlas y recibió un disparo que le impactó en la axila. “Él lo que hizo en ese momento es proteger a las nenas porque ellos estaban violentos y para que no vieran la secuencia”, señaló.

“Cuando llegamos a la clínica, nos dijeron que esperáramos 40 minutos para que él se estabilice y poder operarlo. A los 20 minutos, el médico nos avisó que no podían hacer nada porque había fallecido. Mi sobrina cuenta todo, lo primero que me dijo cuando llegué a la clínica fue ‘Tía me lo mataron al tata’”, relató, visiblemente conmocionada. Y continuó: “Pensamos que estaba vivo porque uno de los policías dijo que él había entrado consciente, no sé si lo dijo para tranquilizarnos o qué porque yo llegué más tarde y ahí a los 10 minutos nos dijeron que él falleció”.

La investigación del caso

Consultada sobre qué se sabe de la investigación, Helena precisó: “Cuando mi hermana fue a hacer la denuncia, le dijeron que había una cámara. Calculamos que la cámara será del municipio de La Matanza, ahora estamos esperando y esperamos que se haga justicia porque esto no puede quedar así, queremos justicia para que paguen lo que hicieron y por él. Los delincuentes eran dos, uno aproximadamente de 28, 30 años, y el otro tenía entre 23 y 25″.

En cuanto a los testigos del caso, la mujer dijo que el personal de la bicicletería vio la situación y salió del local. “Estaba la gente de la bicicletería que salió en ese momento, vieron todo, los vecinos, los vehículos que estaban ahí, es una calle bastante transitada. Mi hermana no podía ni moverse de los nervios”.

Por último, al referirse a la seguridad en el barrio, la hija de Cabrera consideró: “Ya no hay barrios tranquilos, en ningún lado hay seguridad. Es terrible, no tengo más información, ahora estamos esperando que se empiecen a mover desde la fiscalía para que se haga justicia y encuentren a los verdaderos delincuentes, malnacidos, porque otra palabra no tengo, para que no vuelvan a seguir cometiendo este tipo de delitos. Si lo dejamos todo ahí, hoy es mi papá, mañana puede ser otro y esto no es justo. Yo no voy a parar, me voy a mover, como sea”.

LA NACION

