La muerte de Ernestina Pais: la Justicia pidió la filmación de la cámara del tren

Si bien para los investigadores del caso las circunstancias que rodearon la muerte de Ernestina Pais, ocurrida el viernes pasado en San Isidro, están “más que claras”, la Justicia avanza con una serie de medidas de prueba como la solicitud de la filmación de la cámara instalada en la locomotora del tren que arrolló el automóvil de la actriz, conductora de TV y periodista.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La medida de prueba fue pedida por la fiscal Carolina Asprella, que hoy asumió la investigación del caso. Entre el viernes y ayer, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez estuvo subrogada por la fiscal María Paula Hertrig.

“Si bien la filmación de la cámara de seguridad de la Municipalidad de San Isidro, instalada en el paso a nivel del Tren de la Costa en el cruce con la calle Sáenz Peña —donde el automóvil Honda City de Pais fue arrollado por una formación— permitió tener claridad sobre las circunstancias de la muerte de la periodista, la fiscal Asprella también solicitó la grabación de la locomotora para complementar la secuencia”, dijeron fuentes judiciales.

Así fue el accidente de Ernestina Pais en San Isidro

Además, la representante del Ministerio Público espera que le remitan los resultados de los estudios complementarios de la autopsia. Se trata de los análisis toxicológicos que se hicieron con las muestras de orina y sangre que se tomaron durante la necropsia.

Pais falleció a los 54 años como consecuencia de un traumatismo grave de cráneo, según el resultado preliminar de la autopsia.

“El resultado preliminar de la autopsia determinó que Pais sufrió un traumatismo encefalocraneano grave, lo que coincide con el impacto del tren que fue de lleno del lado del conductor”, sostuvieron, en su momento, fuentes judiciales.

Los voceros consultados agregaron: “La causa inmediata de muerte fue el traumatismo grave de cráneo. Además, el informe preliminar de la autopsia determinó una laceración hepática como una causa mediata, es decir una lesión en el hígado, y una laceración esplénica como una causa básica, un daño en el bazo”, sumaron fuentes al tanto del resultado de la necropsia, que estuvo a cargo de la Delegación Departamental de la Policía Científica de San Isidro.

El viernes pasado, a las 19.24, su automóvil Honda City negro fue arrollado por una formación del Tren de la Costa en el paso a nivel situado a la altura de la calle Sáenz Peña, en la zona conocida como Barrancas de San Isidro.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la Municipalidad de San Isidro que confirma que la conductora, que circulaba por la calle Elcano y dobló por Sáenz Peña en sentido hacia la avenida del Libertador, cruzó cuando las barreras estaban bajas por el inminente paso del tren.

“En el video se observa que la conductora del vehículo cruza las vías en diagonal, es decir que esquiva las dos barreras. Y también se escucha la bocina del tren cuando estaba por llegar al paso a nivel. Eran las 19.24”, dijeron los voceros consultados.

El auto de Ernestina Pais después de ser arrollado por una formación del Tren de la Costa

El viernes pasado, poco después del accidente, Trenes Argentinos difundió un comunicado: “Se produjo una colisión entre la formación UTA-8 (tren 165), que se dirigía desde la estación Maipú [en Olivos] hacia Delta [en Tigre], y un vehículo. El incidente ocurrió en el paso a nivel Sáenz Peña, en San Isidro, cuando el automóvil fue impactado por la formación", indicó la empresa, que sumó: “El vehículo involucrado es un Honda City color negro. Como consecuencia del impacto, la persona que se encontraba en el automóvil falleció en el lugar”.

Personal de la policía bonaerense secuestró el teléfono celular de Pais, un iPhone marca Apple. No se descarta que sea peritado para determinar si, al cruzar el paso a nivel, la periodista lo estaba utilizando y eso pudo haberla distraído.

“Por las pruebas reunidas hasta el momento podemos decir que se trató de un lamentable accidente. Quizá se cite a algún testigo, pero todo está más que claro”, dijeron a LA NACION fuentes del caso.