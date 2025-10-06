Louis Tomlinson habló a corazón abierto sobre la muerte de Liam Payne

Este 16 de octubre se cumplirá un año de la muerte de Liam Payne en un hotel de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Y a tan solo 10 días de ese aniversario trágico, Louis Tomlinson habló sobre su excompañero de One Direction y describió por primera vez la personalidad que lo caracterizaba.

En diálogo con la revista Rolling Stone UK, el artista mencionó a su amigo y lo señaló como una persona “incomprendida”. En el marco de una charla acerca de su trayectoria arriba de los escenarios, trajo a colación cómo se sintió con el fallecimiento de Payne.

Louis Tomlinson explicó que le fue muy difícil superar la muerte de un amigo como Liam Payne (Fuente: Instagram/@louist91)

A pesar de que el artículo completo se publicará el 9 de octubre, ya se dieron a conocer algunas declaraciones. De a cuerdo a lo que mencionó el artista, el desenlace de su excompañero “fue extremadamente difícil de lidiar” y sentenció: “Nunca antes había perdido a un amigo”.

En tanto, indicó cómo le gustaría que el público recuerde a Payne: “Creo que era una persona muy incomprendida desde la perspectiva pública. Si alguna vez se juzga su carácter, creo que nueve de cada diez veces, se puede reflexionar sobre ello, y la reflexión es que él solo quería caer bien”.

Louis Tomlinson dio a entender que un regreso de One Direction sin Liam sería doloroso (Fuente: Archivo LN)

Durante muchos años se especuló con la vuelta de One Direction y una gira internacional para rememorar aquellos años gloriosos, pero Tomlinson fue claro al respecto y dio a entender que una reunión sin su quinto integrante resultaría doloroso, aunque antes de la muerte de Payne la antigua banda juvenil habría trabajado en una vuelta.

En la actualidad, Tomlinson continúa su carrera como solista. El año que viene lanzará su tercer disco y promete enamorar aún más a sus fans desde un estilo más “hippie”. Hace seis años que empezó un camino en solitario y su último álbum lo grabó íntegramente en Costa Rica.