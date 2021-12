La muerte de Paula Martínez: ofrecen hasta $4 millones de recompensa para dar con un prófugo por la violación en manada

Entre dos y cuatro millones de pesos es el monto que desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se otorgará como recompensa a quien pueda aportar información sobre Mauro Nair Goncalves, de 30 años. Se encuentra en carácter de prófugo de la Justicia, y es señalado como uno de los hombres que participó, hace cinco años, de la violación grupal de Paula Martínez, la chica de 23 años que el domingo apareció muerta en su casa de Florencio Varela, hecho por el cual la familia de la joven aún tiene dudas.

Semanas antes del trágico deceso, la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas (DPPD) había emitido la orden de captura de Goncalves, imputado por el delito de “privación ilegítima de la libertad agravada, en concurso real con abuso sexual, con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas”.

Según la fiscalía, el hecho investigado tuvo lugar el 10 de diciembre de 2016 a las 00.40, cuando la víctima concurrió a un festejo de cumpleaños en un domicilio de Guardia Nacional 1345, de Florencio Varela. Allí se encontraba un vecino “quien instó a la víctima a consumir bebidas alcohólicas”. Luego de beber, la víctima comenzó a sentirse mal.

Mauro Nair Goncalvez (foto) es el único prófugo por la causa que investiga la violación grupal de la joven en 2016, cuando la víctima tenía 18 años mseg.gba.gov.ar

Pasados unos minutos, la víctima salió de esa vivienda “tambaleándose”, y al llegar a la esquina apareció una camioneta tipo Trafic conducida por un hombre que iba acompañado de otros dos varones. Uno de ellos la introdujo por la fuerza en el interior del vehículo, y se dirigieron a otro domicilio, en la calle Derqui 1415.

Paula Martínez

Sobre Goncalves, la información según los registros da cuenta de que su último domicilio conocido fue en Derqui 1415, de Florencio Varela. En esa dirección, precisamente, la joven fue abusada sexualmente y fue “retenida por la fuerza aquel día hasta las 9, aproximadamente”.

Por el mismo hecho denunciado se encuentran detenidos con prisión preventiva Gustavo David Carbonel, Diego Gabriel Domínguez, Gonzalo Daniel Sandoval y Guillermo Adrián Chávez, quienes serán enjuiciados en marzo de 2022, según ratificó ayer el abogado de la familia de Paula Martínez, Daniel Giaquinta.

Paula Martínez y su mamá Sandra Mariana Jacob

Las personas que estén en condiciones de aportar la información requerida sobre el prófugo deberán presentarse ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°10 descentralizada de Florencio Varela, del Departamento Judicial Quilmes, en la avenida Juan Domingo Perón 485, de Florencio Varela. También pueden concurrir ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, ubicada en Calle 2 entre 51 y 53, Oficina N°118, de La Plata, de lunes a viernes de 8 a 18.

Se asegura la confidencialidad de la información y la reserva de la identidad de las personas.

Dudas sobre la muerte de Paula

El abogado Giaquinta indicó hoy a LA NACION que la causa principal (por la violación) tendrá en febrero de 2022 una audiencia preliminar, y que por el momento se mantiene el debate para la fecha fijada, que es en marzo próximo. Agregó que en la nueva causa tras la muerte de Martínez se están “recolectando pruebas, elementos probatorios y documentales” con el fin de “desvirtuar la hipótesis del suicidio, que la familia no comparte”.

Vale recordar que ayer, en una entrevista televisiva que brindó a las pocas horas de ser encontrado el cuerpo sin vida de la joven, madre de tres chicos de 4, 5 y 7 años, el abogado querellante había deslizado que la escena del crimen “no es del todo clara” y que las hipótesis de averiguación de causales de muerte -como está caratulada la causa- “son amplias”.

“Yo considero que en esta situación, más que una inducción al suicidio puede haber una instigación. En realidad, puede existir un homicidio, la escena del crimen no es lineal con lo que es un indubitable suicidio. La familia considera, pese a todo el martirio que Paula vivió estos años por el constante hostigamiento que sufría de familiares de los detenidos, por ser acosada, molestada y amenazada, que ella tenía ganas de ir al juicio oral, por lo que estos elementos no alcanzan para fundamentar o justificar lisa y llanamente un suicidio”, dijo Giaquinta a A24.

Más temprano, Sandra González, la madre de Paula, deslizó telefónicamente al programa “Chiche 2021″, de Crónica HD que temía por su propia su vida. Sumida en el dolor por la abrupta muerte de su hija, dejó una preocupante alerta: “Quiero dejar en claro algo: Yo no me voy a matar. Si algo me pasa, me lo hicieron. Me llega a pasar algo y es porque me mataron”, advirtió.