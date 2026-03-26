Liberaron a los dos acusados de haberle dado cocaína a Liam Payne antes de su muerte

La jueza Karina Andrade ordenó este miércoles la liberación de los dos jóvenes acusados de entregarle cocaína a Liam Payne antes de su muerte en un hotel del barrio porteño de Palermo. Andrade permitió que los procesados enfrenten la etapa final de la investigación en libertad, mediante una excarcelación que terminó con varios meses de arresto domiciliario.

Augusto Cassiau, abogado de Ezequiel David Pereyra, brindó precisiones a la agencia EFE: sostuvo que la jueza descartó el peligro de fuga y no encontró indicios de que su defendido pudiera amedrentar a testigos. La resolución tomó en cuenta que el joven trabajó toda su vida y requiere retomar sus tareas laborales.

Braian Nahuel Paiz conoció al artista en un restaurante del barrio de Puerto Madero donde era mozo. Natacha Pisarenko - AP

Fernando Madeo Facente, representante legal de Braian Nahuel Paiz, difundió la noticia a través de redes sociales e incluyó una fotografía de su cliente fuera de su domicilio. La pesquisa judicial determinó roles diferenciados para cada uno de los implicados en la causa.

Paiz conoció al artista en un restaurante del barrio de Puerto Madero donde era mozo y Pereyra era empleado en el hotel CasaSur. Según el expediente, este último actuó como intermediario en la provisión de sustancias.

El exintegrante de la banda One Direction murió el 16 de octubre de 2024, cuando tenía 31 años. Cayó hacia un patio interno del hotel tras un presunto consumo excesivo consumo de alcohol y cocaína. Payne combinó estas sustancias con antidepresivos durante los tres días de estadía en Buenos Aires.

Liam Payne murió a sus 31 años en un hotel de Palermo. Mario De Fina - AP

Los resultados de la autopsia confirmaron que la muerte se produjo por politraumatismos y una hemorragia interna y externa. El informe médico concluyó que el cantante se precipitó en un estado de semi o total inconsciencia. El análisis científico eliminó la posibilidad de autolesiones o la participación física de otras personas en el momento del hecho.

La causa judicial contó en un inicio con cinco procesados. Rogelio Nores, mánager del cantante, recibió el sobreseimiento en febrero de 2025. La Justicia dictó la misma resolución para Gilda Martín y Esteban Grassi, que ocupaban cargos de responsabilidad y jefatura de recepción en el hotel. La investigación continua con el juzgamiento de los proveedores de la sustancia.