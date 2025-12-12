Louis Tomlinson sobre cómo sobrevivir a la muerte de su madre, su hermana y su compañero en One Direction

Louis Tomlinson (Doncaster, Reino Unido, 33 años) conoce a la perfección los sinsabores de su profesión, pero también sabe lo que es tocar el cielo siendo un joven de 19 años. Durante poco más de cinco, formó parte de One Direction, una de las boys bands más exitosas de la historia (en el tiempo en el que permanecieron en activo vendieron 70 millones de discos), pero pronto tuvo que aprender a volar solo. Un reto al que ha tardado en acostumbrarse casi una década, marcada por las dudas, las pérdidas y el autoconocimiento. Ahora está viviendo un momento que, reconoce, es uno de los más felices de su vida. El próximo 23 de enero publica su tercer disco de estudio, How Did I Get Here?, toda una declaración de intenciones de lo que quiere que sea su carrera musical.

Para promocionar esta nueva etapa, el cantante británico ha realizado una pequeña gira por países europeos, entre ellos España, donde se reencontró con sus seguidores en un evento íntimo en el que pudieron escuchar las primeras cinco canciones del disco. En la fugaz visita a Madrid, que apenas duró dos días, Tomlinson se reunió con El País para hablar de su crecimiento personal, su etapa en One Direction y el peso de la fama.

Buscar un sitio en la industria no es fácil, y menos cuando durante años tiene que hacer frente al duelo. Su madre, Johannah, murió en 2016 a los 43 años a causa de una leucemia; su hermana pequeña, Felicité, falleció en 2019 a los 18 a causa de una sobredosis accidental; y su compañero de One Direction Liam Payne perdía la vida en 2024 a los 31 tras caer por el balcón de un hotel en Buenos Aires. Ahora deja atrás esta etapa marcada por la oscuridad y las pérdidas para comenzar otra más positiva. “Me he dado cuenta de que este tipo de sentimientos son contagiosos y, cuanto más lo disfruto, más llega a mis fans. Todo este disco es un soplo de aire fresco, pero también tiene profundidad y emotividad”. Sanar ha sido fundamental para él, y más cuando es también el compositor de su música: “Si te sentís mal, escribís canciones emotivas; y si te sentís bien, escribís canciones alegres. Tuve que esperar a que las cosas cambiaran para eso”. Y continúa: “No soy alguien que se deprima o se ponga de mal humor con facilidad”.

Dice haber sentido el síndrome del impostor desde el momento en el que comenzó su carrera. “Siempre estoy esforzándome por mejorar. Nunca recibí ningún tipo de educación musical, no tocaba ningún instrumento... y un día hice una audición para Factor X y aquí estoy ahora. Psicológicamente, es difícil aceptar dónde estás”. De ahí el título de su tercer disco, con pregunta incluida: How Did I Get Here? (¿Cómo llegué aquí?). “Es más una admiración por la situación. No me importa la respuesta a eso. Podría analizar en exceso cómo llegue hasta aquí, pero aquí estoy”.

Aunque One Direction fue la experiencia que le dio todo, también siente que no fue un camino de rosas: “Fue muy intenso. Pero eso es lo que pasa cuando hacés algo así a una edad temprana, cuando se tiene una resistencia natural. No me imagino pasando por ese proceso ahora, y si empezara ahora, sería bastante intimidante. Hay muchas cosas, como la fama, de las que podría prescindir; pero no podría dar mis conciertos si no fuera famoso… Así que eso es una mierda”.

“Me costó muchísimo”

Después de cuatro discos, en 2015 Zayn Malik anunció su salida de la formación, una marcha que sería el comienzo del fin de One Direction. “Fue un duelo. Me costó muchísimo superar esa idea y me agarró por sorpresa. Nunca había pensado en la posibilidad de lanzarme en solitario. Ahora me doy cuenta de lo ingenuo que era porque pensaba que estaríamos en One Direction para siempre. Eso es lo que hizo que la idea de seguir por mi cuenta me resultara aún más intimidante porque todavía estaba asimilando el hecho de que ya no existía”. La banda le dio la visibilidad que un proyecto como el suyo requería, pero con un alto coste. “Lo peor ha sido estar rodeado de éxito. Es como si hubiera tanta luz en este trabajo que te perdieses por completo una parte muy importante de la vida. Se trata de rodearte de las personas adecuadas, pero también de normalidad”, explica.

Como compositor de sus canciones, no puede evitar que su vida personal acabe convirtiéndose en la inspiración que necesita para ese proceso musical. “Casi he admitido mi derrota. Desde los 19 he estado en el ojo público, y en esas circunstancias no se tiene mucha privacidad. Siempre me he inclinado a usar mi honestidad y vulnerabilidad. Mis fans creen que me conocen muy bien, y hasta cierto punto es así, pero mis álbumes son más una oportunidad para que vean lo que hay dentro de mi cabeza en lugar de limitarse a su percepción de lo que soy”, argumenta.





Louis Tomlinson explicó que le fue muy difícil superar la muerte de un amigo como Liam Payne (Fuente: Instagram/@louist91)

Sobre cómo sobrevivir a las prematuras muertes de su madre, su hermana y su compañero de One Direction, Liam Payne, afirma: “Tenés que vivir con esas cosas. No hay preparación para lo que hemos pasado mi familia y yo”. Y añade: “He tenido suerte por la forma en que me criaron. Soy alguien a quien no le cuesta hablar de sus sentimientos y eso sin duda ayuda cuando estás pasando por este tipo de cosas”.

Ahora ya solo quiere centrarse en el lanzamiento de su próximo disco y la gira internacional que llegará en 2026 (pasará por Barcelona el 12 de abril y por Madrid el 13 de abril). “Este es el álbum que siempre me he merecido y soy el artista que siempre merecí ser. Hubo momentos en One Direction que fueron difíciles y contra los que luché. Pero ahora, al tener la oportunidad de expresarme individualmente, estoy agradecido de que me hayan guiado hacia esta situación”. Tiene claro lo que es para él el éxito: “Creer que soy digno de esos grandes escenarios. Sé que lo soy, pero habrá conciertos en los que lo pondré en duda”.

Reconoce haber cometido errores, pero también haber aprendido de ellos. Cada piedra del camino le ha enseñado lecciones que ya ha puesto en práctica y que le ayudan a ser el artista que es. “Leí una cita que dice que a veces no tenés tiempo para averiguar por qué la respuesta es no, pero si tu instinto te dice que no, podés resolverlo más tarde y analizar esa información. Pero si tenés un presentimiento sobre algo, probablemente sea correcto. Me diría a mí mismo que confiará un poco más en mi instinto”.

La entrevista termina y él, acompañado de su numeroso equipo, abandona la sala del lujoso hotel en el que se está alojando. Para disgusto de sus seguidores, no se deja ver por las calles de Madrid.