La Pampa: un bebé fue internado tras una brutal golpiza y arrestaron a su padre

Un bebé de un año, en guarda con su padre, fue internado en terapia intensiva tras recibir una brutal golpiza en la localidad de General Pico, La Pampa. Si bien aún se investiga lo ocurrido, el progenitor y su hermana fueron detenidos, mientras que la madre critica a la Justicia por sacarle la tenencia del niño en base a presuntas falsas denuncias. “Supuestamente con él, mi hijo iba a estar bien”, reclamó.

El domingo pasado, a la noche, el menor de 13 meses entró a la guardia del Hospital Centeno de General Pico con múltiples fracturas y llegó a ser estabilizado, informó El Diario de la Pampa. Su padre y su tía habían asegurado que el niño se había caído de un sillón. Al día siguiente, fue trasladado a Santa Rosa, al Hospital Lucio Molas, en la unidad de terapia intensiva pediátrica. De acuerdo a lo que se pudo determinar, el niño se encuentra estable pero en continua observación ya que tiene un traumatismo en el tórax y la zona abdominal.

En tanto, ayer, el padre del niño y una tía fueron imputados por supuestas lesiones al niño. Al hombre le dieron prisión preventiva por 60 días y a la mujer le dictaron prisión domiciliaria. Debido a que la madre no tiene la guarda, el abuelo materno del niño es quien se encuentra con él en el centro médico.

“Hace dos meses que no veo a mi nene. Hoy tenía una entrevista para coordinar los días para verlo”, había dicho el lunes Aixa, la mamá del niño al portal En Boca de Todos.

Es que ese mismo lunes, fue anoticiada de lo sucedido cuando la Unidad Local de Género la convocó. “Cuando me presenté, me avisaron que el nene está en terapia intensiva con una fractura de costillas, una quebrada, un hematoma en el pulmón, que le sacan líquido de ahí con una sonda y que tiene el hígado perforado”, relató. “El padre y su hermana dijeron que se cayó del sillón. Si un nene se cae, lo primero que se golpea es la cabeza”, acotó Aixa.

Luego, explicó: “Quisiera estar con mi hijo y no puedo. Está mi papá allá, él me informa que está bien estabilizado, lo agarraron a tiempo y está fuera de peligro. Si no lo agarraban a tiempo, me lo mataban. Él y la familia no lo quieren al nene. A la madre de él la tuvieron que ir a buscar en patrullero para que acompañe al nene, no quería ir. Por lo menos está mi papá ahora”.

Además, Aixa dijo que la guarda estaba a cargo del padre y la tía por denuncias falsas en su contra: “Me pusieron una restricción hacia mi hijo sin pruebas. Supuestamente con el papá iba a estar bien. No sé con qué cara la unidad local, la jueza y el fiscal me iban a dar respuestas, si a mi hijo lo mataba el padre. Se lo dieron a alguien con quien iba a estar bien y terminó en terapia intensiva. Le pido que la Justicia me levante la restricción, que me den a mi hijo, él me necesita, yo lo necesito”, exigió. Por lo pronto, dijo que su padre, el abuelo materno del niño, será el tutor a cargo.

Aixa, desde su ceunta de Facebook, ayer posteó un mensaje en que niega la veracidad de las denuncias de maltratos hacia el niño que recibió por parte de la familia paterna.

“Mas allá de que todos me juzguen yo no lo lastimé, hice todo lo posible para demostrarle a la Justicia que yo no habia hecho nada. Prefirieron creerle a él con las falsas denuncias y miren ahora mi hijo en terapia intensiva. Ustedes lo único que saben hacer es juzgar a una persona sin saber cómo pasaron las cosas (...) se hicieron las víctimas y terminaron lastimando de tal manera a mi nene.... Vamos hijo yo sé que sos un guerrero y de esta vas a salir, voy a lucharla para que volvamos a estar otra vez juntitos y voy hacer justicia”, escribió.

Una de las hermanas de su ex pareja, posteó entre los comentarios que Aixa “dejaba al nene con cualquiera” y que lo crío otra de las hermanas. Así las cosas, hay denuncias cruzadas de malos tratos o abandono entre las dos familias del pequeño.

Ahora, la Justicia, a través de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, evalúa la situación familiar del bebé, tras la determinación de la jueza Nora Gómez, con la participación del fiscal Guillermo Komarofky y el defensor oficial Mauro Fernández, de apresar a los supuestos responsables de agredir al niño.

