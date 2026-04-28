Juicio por la muerte de Maradona: una nueva grabación de una reunión clave, el sorpresivo aporte de Verónica Ojeda

Verónica Ojeda fue pareja de Diego Armando Maradona durante nueve años, entre 2005 y 2014. Es la madre de Diego Fernando, el hijo menor del astro mundial del fútbol. Hoy declaró como testigo en el juicio donde se debate si hubo responsabilidades penales en la muerte del Diez y su participación trajo una sorpresa: reveló que tiene una grabación de la reunión donde se decidió la externación y la internación domiciliaria del ídolo tras la operación del hematoma subdural en la cabeza realizada en la Clínica Olivos en noviembre de 2020.

No es novedad la existencia de una grabación de la reunión, material que fue aportado en su momento por el cirujano Rodolfo Benvenuti, médico de confianza del abogado Víctor Stindale, amigo de Maradona.

La sorpresa para todos los presentes en la audiencia, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, fue cuando Ojeda dijo que la grabación tenía una duración de una hora y 45 minutos. La que aportó Benvenutti dura poco más de una hora.

La situación generó tensión en la sala. El abogado Fernando Burlando pidió que se incorporara la grabación como prueba en el debate. En cambio, su colega Francisco Oneto, uno de los defensores de Leopoldo Luque, uno de los principales imputados, se negó.

Cuando Oneto argumentaba, Ojeda espetó: “¿Puedo hablar? Soy yo la que estaba declarando". Pero el presidente del tribunal, Alberto Gaig, le hizo una serie de aclaraciones y le dio intervención a las otras partes del juicio.

Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales de San Isidro, adhirió al planteo de Burlando. Lo mismo hizo el abogado Nicolás D’Albora, defensor de Nancy Forlini, coordinadora médica de Swiss Medical, otra de las imputadas. Dedujo que esa grabación favorecerá a su clienta.

El juez Gaig decidió llamar a un cuarto intermedio para deliberar con sus colegas, Pablo Rolón y Alberto Ortolani.

“ Entendemos que no es prueba nueva, pero sí entendemos que resulta pertinente. Es necesario para establecer los hechos y en particular para evaluar la integridad del audio que fue previamente incorporado, frente al cual se dijeron que podían existir indicios de recorte. Se va a incorporar ”, explicó Gaig después del cuarto intermedio.

El neurocirujano Leopoldo Luque llega a los tribunales de San Isidro Santiago Filipuzzi

Y agregó: “No es prueba nueva, pero si está editado o recortado el anterior, para superar esa duda lo vamos a incorporar”.

En aquella reunión estuvieron presentes Dalma, Gianinna y Jana, las tres hijas mujeres de Maradona; Ojeda, quien estuvo acompañada del abogado Miguel Ángel Pierri; Stinfale, Benvenutti, Luque y otros dos imputados: la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

Al comenzar su declaración, Ojeda hizo un relato de su relación con Maradona. También contó que después de la separación había perdido contacto con el Diez, pero después del diagnóstico que le dieron a Diego Fernando (autismo y un trastorno del lenguaje) empezó a “hablar con Diego papá”.

De a poco, la palabra de Ojeda llegó al 30 de octubre de 2020, el día que Maradona cumplió 60 años. Esa tarde estuvo en la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata, donde la AFA le hizo un homenaje y el mundo pudo ver que el ídolo no estaba bien de salud.

“No estaba bien”, resumió Ojeda. Después habló de la operación del hematoma subdural y los pasos que se debían seguir después de la externación.

“Luque y Cosachov consideraban que Diego tenía que hacer una internación domiciliaria”, afirmó la testigo bajo juramento de decir la verdad.