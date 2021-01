La Plata. Desesperada búsqueda de una adolescente desaparecida

Morena está desaparecida desde anteayer

LA PLATA.- Morena Daiana Gastañaga, de 13 años, falta de su hogar en esta capital desde hace dos días. Anteayer a la tarde se fue sin avisar dónde iba. La familia vive horas desesperadas.

"No apareció. Desde el martes a las 15 sigue todo igual", dijo a LA NACION la madre de la adolescente, Mariana Portal.

Morena -de 1,62 metros de altura, tez blanca, cabello lacio por debajo del hombro coloreado en las puntas de azul y rosa- salió de su casa en la localidad de Hernández mientras su madre estaba en el trabajo.

No llevó mochila ni otras pertenencias. La última vez que fue vista fue en 507 y 131.

Anteayer, a las 15.15, la tarjeta SUBE que usa la niña fue activada en la estación Gonnet del ferrocarril Roca. Luego, a las 16.44, fue activada nuevamente en Plaza Constitución.

Finalmente el mismo día, a las 23.17, se activó la SUBE en el interno 614 de un colectivo de la línea 174, que cumple trayectos entre el barrio de Liniers y Morón y La Matanza y Liniers.

La policía analiza filmaciones de las distintas estaciones para intentar dar con su paradero y determinar si efectivamente la SUBE fue utilizada por Morena. Y si lo hizo sola o acompañada por un adulto responsable de su ausencia.

"Estamos en la búsqueda desesperada de Morena, aunque todavía sin novedad", dijo Marisa, una tía de la chica. La mujer contó que anteayer "la mamá fue a trabajar y cuando volvió ya no estaba [por Morena]. No se llevó ropa, ni mochila ni nada. Y su celular está apagado Nos comunicamos con los compañeros de la secundaria y amigos del barrio y no la habían visto ni se pusieron en contacto con ella".

La familiar de Morena agregó: "No tenemos idea donde puede estar, ni quién puede estar reteniéndola".

