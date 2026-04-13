Encontraron a una beba de dos meses muerta en la facultad de Arquitectura de La Plata

Una beba de dos meses fue hallada muerta en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El hallazgo del cuerpo se dio en una zona en construcción, en donde habitualmente no frecuentan alumnos ni profesores.

Según pudo saber LA NACION por fuentes de Seguridad bonaerenses, la denuncia por la desaparición de la menor y de su madre había sido realizada por la familia de la joven este lunes por la madrugada. La denuncia, a la que tuvo acceso este medio, detalló que la pareja se había acercado a un hospital local el domingo junto a su hija. En un momento, el hombre las perdió de vista y ahí comenzó la búsqueda.

El relato de testigos en la zona le confirmaron que se había subido a un colectivo de la línea 506 y que la habían visto bajarse en la intersección de las calles 1 y 45, a pocos metros de donde finalmente fue encontrado el cuerpo de la bebé.

Finalmente, en las primeras horas de la mañana de este lunes, un grupo de trabajadores de la obra que se está haciendo en el establecimiento educativo dio aviso a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo de la beba.

Horas más tarde, los efectivos de la Policía localizaron a la madre —de 32 años y nacionalidad chilena—, que se encontraba en una zona cercana y aparentemente caminaba sin rumbo. La mujer era paciente psiquiátrica y tenía un diagnóstico previo de esquizofrenia por el que debía estar medicada, tal como confirmó este medio.

Sin embargo, debido a las recomendaciones habituales que se dan durante el embarazo y la lactancia, había interrumpido el uso de la medicación. Ahora, la mujer permanece bajo custodia policial y a la espera de la resolución del fiscal.

El medio local El Día consignó que el caso quedó en manos del juez Alejo Ramos Padilla, ya que se dispuso que —al tratarse de un edificio federal el lugar en donde se produjo el hallazgo—, se convoque también a la Policía Federal Argentina (PFA).

El caso de Ángel

Ángel, el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia.

El pasado 5 de abril, Ángel López, un niño de 4 años, ingresó sin signos vitales al Hospital Regional, en Comodoro Rivadavia, Chubut, tras descompensarse cuando estaba al cuidado de su madre. La autopsia determinó que tenía lesiones internas en la cabeza. Su padre denunció que se trataba de un asesinato y apuntó contra la mujer, quien negó la acusación en declaraciones públicas.

Sin embargo, este domingo por la noche, Mariela Altamirano fue detenida junto a su pareja, Michel Kevin González, acusados de homicidio agravado. De acuerdo con lo informado por LN+, Altamirano fue trasladada a la localidad de Rada Tilly, mientras que González quedó alojado en una comisaría del barrio Mosconi, a unos kilómetros de Comodoro Rivadavia.

El informe preliminar de la autopsia determinó que el menor tenía 20 traumas internos en distintas regiones del cráneo. “Le habrían propinado golpes reiterados que desencadenaron este final. Estas lesiones tuvieron que tener sintomatología y esto se ocultó hasta el domingo 5 de abril”, resaltó el fiscal de Chubut, Cristian Olazábal, uno de los letrados a cargo de la investigación.