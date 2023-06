La Plata: habló la joven que fue arrojada por la ventana de un tercer piso por su novio

escuchar

Sofía Tummo, la joven de 21 que en marzo cayó de un tercer piso de un edificio en La Plata, estuvo seis días en coma y al despertar acusó a su novio de haberla empujado, habló por primera vez de manera pública y contó lo que sufrió.

La mujer aseguró que se encuentra en su casa, cuidada por su familia, recuperándose de las heridas. Por el episodio, sufrió politraumatismos graves, fractura de pelvis, de vértebras cervicales y de escápula.

“Hoy voy paso a paso, cada vez estoy mejor. La recuperación de la cadera es de a poco, no puedo correr ni saltar. Puedo caminar, tambaleo, pero camino”, dijo ayer Sofía al noticiero de Telefe. Además, aseguró que dejó de pensar en la noche en la cual fue agredida por su novio, identificado como Facundo Lemos, para “no quedarse tirada en la cama” y “estar bien”.

“Ese día él empezó a tener una actitud que nunca antes había tenido conmigo. Esa noche, después de una discusión, empezó a pegarme. En un momento yo me apoyó en la ventana para fumar y tratar de tranquilizarme, pero me pegó una piña, me dejó inconsciente y me tiró por la ventana”, recordó.

“Yo quedé colgada de unos cables que estaban al lado de mi ventana. Él se queda mirándome. Esperó a que yo me soltara básicamente. Creo que eso es la peor parte de todo”, detalló Tummo.

Hoy Lemos, quien en un principio declaró que la joven se había arrojado ella misma de la ventana porque se había querido suicidar, fue detenido por “tentativa de homicidio” luego de que la joven lo señalara como responsable de su caída cuando despertó de un coma al que la habían inducido.

Así cayó la joven platense que denunció a su novio por haberla arrojado

El caso

El hecho ocurrió en el 28 de marzo pasado. Horas después las imágenes de la joven cayendo del tercer piso del edificio ubicado en la calle 44, entre 1 y 2, de La Plata, se viralizaron en las redes y se convirtieron en una prueba más de lo ocurrido.

Sofía Tummo, la joven que fue arrojada por su novio desde un edificio en La Plata Gentileza 0221

Asimismo, los gritos de Sofía habrían sido lo que alertó a dos hombres que pasaban por la vereda segundos antes de que ella cayera. En uno de los videos que se conoció se puede ver que charlan tranquilos, hasta que se asustan, miran para arriba y corren. Luego, se ve cómo cae el cuerpo de Sofía contra la vereda, con uno de sus brazos extendido.

Detuvieron al novio de la chica que cayó de un tercer piso Policía Bonaerense

De acuerdo con el testimonio de las personas que se encontraban en el lugar, Lemos en vez de socorrerla se tomó un taxi y se fue del lugar con el argumento de que buscaría ayuda, aunque nunca volvió. Los vecinos fueron quienes llamaron al 911 y la asistieron hasta que una ambulancia la trasladó a un hospital en estado inconsciente.

La madre de la víctima, Guadalupe Espinosa Viale, contó que Sofía estuvo 18 días en terapia intensiva y seis en coma. “No se acordaba lo que había pasado, pero una vez en sala, cuando empezó a caminar, se despertó un día con ataque de pánico y recordó todo lo que sucedió con lujo de detalles”, afirmó.

Poné #TelefeNoticias | El 28 de marzo Sofía cayó desde el quinto piso y sobrevivió de milagro. Después bajó su novio, pero no para asistirla. Él aseguró que había querido quitarse la vida, pero después de estar internada ella contó su verdad.



El vivo en https://t.co/akQDfBznFk pic.twitter.com/H5khVHqQC4 — Telefe Noticias (@telefenoticias) June 1, 2023

Si bien en un principio la causa fue caratulada por “intento de suicidio”, tras corroborar los dichos de la víctima con informes médicos y otros testimonios, por orden del Ministerio Público Fiscal, el 8 de mayo se detuvo a Lemos en un domicilio de Villa Elvira, sobre la calle 8, entre 634 y 635.

El caso fue caratulado como “tentativa de homicidio” y es llevado adelante por la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 del departamento judicial de la capital bonaerense.

LA NACION