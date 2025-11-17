La Plata: no hay detenidos por el crimen de la psiquiatra que fue degollada

La investigación por el asesinato de la psiquiatra Virginia Franco, de 69 años, avanza sin personas detenidas. La causa, a cargo Álvaro Garganta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de La Plata, está caratulada como homicidio en ocasión de robo. El principal testigo del caso, Pablo Adrián Bozza, declaró ante la fiscalía y no figura como imputado.

El crimen fue descubierto anteayer, cuando Bozza ingresó en la vivienda de Franco, situada en Cantilo entre 15A y 17, en City Bell, y la encontró sin vida, en medio de un charco de sangre. Llamó al 911 y fue demorado de manera preventiva por su vínculo de confianza con la víctima —administraba sus cuentas bancarias—, pero recuperó la libertad tras declarar como testigo.

La autopsia reveló que Franco murió por un shock hipovolémico provocado por un corte profundo en el cuello que le causó una masiva pérdida de sangre. También presentaba heridas en manos y antebrazos, compatibles con maniobras defensivas. “Fue una muerte violenta”, señaló una fuente judicial con acceso al expediente.

En la vivienda, los investigadores hallaron signos de desorden y constataron la falta del teléfono celular de la víctima. Estos elementos llevaron a la fiscalía a recaratular el expediente, que en un primer momento había sido abierto como averiguación de causales de muerte. El fiscal Álvaro Garganta ordenó el secuestro del celular del testigo y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir los movimientos previos y posteriores al hecho.

Peritos levantaron huellas y rastros biológicos que serán cotejados en laboratorio para intentar identificar al responsable. También se analiza si el agresor actuó solo o con ayuda. El desorden en la vivienda y la ausencia de objetos de alto valor podrían indicar que el ataque fue planificado, más allá de la sustracción del celular.

Otra línea de trabajo apunta a los últimos contactos de Franco. Se revisan llamadas y mensajes para determinar si había concertado encuentros en los días previos al crimen. El análisis de cámaras en el corredor de Cantilo y calles aledañas se considera clave para ubicar eventuales ingresos o egresos del domicilio y trazar una línea de tiempo.

El entorno profesional de la víctima, reconocida en La Plata por su trayectoria en salud mental, quedó conmocionado por el hecho. En paralelo, vecinos de City Bell expresaron dudas sobre la hipótesis de un robo al voleo. Una amiga de Franco que llegó al lugar minutos después del hallazgo se sorprendió al encontrar la puerta principal abierta.

Según testimonios recogidos por medios locales, Bozza manejaba trámites financieros de Franco, lo que generó suspicacias en el barrio. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que declaró como testigo y que no está imputado. Su teléfono quedó bajo análisis y su circulación en la zona se reconstruye con cámaras y antenas, como ocurre en investigaciones de esta naturaleza.