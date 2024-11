La Plata: tras un choque, un hombre golpeó brutalmente al otro conductor

Un joven de 23 años fue víctima de una salvaje golpiza a manos de un hombre de 50 tras verse involucrado en un accidente de tránsito en La Plata. El violento episodio ocurrió a horas de la mañana del domingo, en el cruce de las calles 15 y Diagonal 75. Tanto el choque entre ambos vehículos como la posterior agresión quedaron registrados gracias a una cámara de seguridad instalada en la vía pública. Las imágenes se conocieron este martes.

El muchacho se trasladaba en un Chevrolet Onix blanco cuando, en un cruce, impactó contra el costado de una camioneta Fiat Fiorino. El joven tenía prioridad de paso. Ninguno de los dos llegó a frenar a tiempo. Segundos después de la colisión, ambos automovilistas detuvieron la marcha y bajaron de los autos. Fue allí cuando, sin mediar palabra, el hombre de 50 años se abalanza sobre el conductor de 23, lo tiró al piso y le dio una seguidilla de golpes mientras su acompañante observaba.

La disputa concluyó tras la intervención de vecinos. Más tarde, se hicieron presentes en el lugar también efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires y una ambulancia del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia). En declaraciones a El Día de La Plata, el padre de la víctima contó: “Mi hijo iba a comprar unas facturas por calle 12 cuando se produjo el choque y todo el desastre que protagonizó este hombre. Es una bestia. Si no es por los vecinos, lo mata”.

El lunes, los padres de la víctima radicaron una denuncia por “lesiones dolosas”. Con respecto a la salud del joven, fue derivado a un hospital donde le realizaron estudios. “Cuando llegó, orinó sangre. Ahora está golpeado pero bien, mejor de lo que podría haber quedado después de una paliza”, contaron desde su entorno.

Chocaron un colectivo, le rompieron el parabrisas y propinaron una brutal golpiza a un encargado

El pasado mes de septiembre, un colectivo de la línea 106 chocó a un auto en Paraguay y Ayacucho, barrio porteño de Recoleta. Tras la leve colisión, dos hombres que viajan en el vehículo increpó al chofer del transporte de pasajeros y le rompió el parabrisas a palazos. Un encargado de un edificio cercano intentó mediar en la situación y los agresores le propinaron una fuerte golpiza. El video del intercambio verbal y el ataque posterior fueron grabados por un testigo con su celular.

La grabación comienza con un grupo de tres hombres parados delante de la unidad del 106 que los había chocado, en un intento de evitar que el colectivero escape del lugar del incidente. Según precisó el colectivero de la unidad en diálogo con la prensa, previamente estos individuos habían tomado un palo y golpeado varias veces al parabrisas de la formación hasta estallarlo. Desde un primer momento, el encargado agredido aparece en escena con el objeto de calmar las aguas.

Como puede escucharse en la grabación, el portero intentó razonar con atacantes al pedirles que dejaran circular libremente a la unidad repleta de pasajeros y que, en todo caso, se contactaran con la Policía de la Ciudad. A pesar del consejo, el grupo no desistió en su actitud y decidió continuar con el bloqueo al paso del colectivo -detrás había otros autos esperando-. A medida que transcurrían los minutos, la discusión entre el encargado y uno de los agresores escalaba en tensión.

“Pelotudo (sic). Vos no te metas. Callate la boca, la concha de tu madre (sic)”, gritó uno de los involucrados. Segundos después, ofuscado por la reiteración del portero, le propinó una patada a la altura del estómago. Mientras el empleado de edificio se recuperaba del golpe, su compañero le dio una trompada en la cara. Los ataques llevaron al encargado a defenderse, accionar que derivó finalmente en una pelea a la que, sobre el final, se sumaría el tercer sujeto.

A poco de iniciada la trifulca, personas que por allí pasaban lograron separarlos. La Policía porteña se hizo presente en el lugar y ayudó a controlar la situación.

En una entrevista con el canal TN, el chofer del colectivo relató un tramo de la secuencia. “Creyeron que me iba a dar a la fuga y yo estaba acomodando el colectivo. Se cruzaron y comenzaron a golpear con un palo. Decían que querían que yo detenga a la unidad, pero ellos no tenían los papeles de la camioneta. Querían que yo espere con todos los pasajeros 15 minutos mientras ellos traían los papeles. Agarraron un palo y violentaron a la unidad”, dijo respecto del primer ataque.

Y completó: “Estaba lleno de pasajeros. Desde arriba de la unidad les gritaban que no podían retener un transporte público con pasajeros encima y ahí fue que empezaron a agredir. Yo no puedo bajar de la unidad, no nos lo permiten, así que no tuve heridas. 10 años trabajando en la línea nunca pasó nada de esto, traté de manejarlo bien por la gente. Incluso, una señora tuvo un ataque de pánico. No abrí las puertas hasta que llegó la Policía y los pasajeros estaban seguros”.

LA NACION