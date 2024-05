La Plata: un alumno de 13 años trucó fotos de sus compañeras de colegio para mostrarlas desnudas

Escuchar

Esta semana se desató un escándalo en un colegio católico de la ciudad bonaerense de La Plata luego de que padres denunciaran que un alumno de 13 años alteró fotos de sus compañeras de escuela para que se vean desnudas y así viralizarlas. Las víctimas tienen entre 13 y 15 años y ya se formalizó la presentación judicial. La institución en la que tuvo lugar el hecho, San Cayetano, emitió un comunicado para informar que ya estaba abordando el tema.

Los padres de las menores contaron que un chico de segundo año del secundario “se encargó de robar fotos a 13 alumnas del colegio de su Instagram personal y modificarlas para que se vean desnudas y viralizarlas”, según publicó el medio platense El Día. Además, sostuvieron que las fotos ya fueron viralizadas “de tal manera que llegaron a varios colegios de la ciudad, a lugares aledaños y en estados de WhatsApp”.

También manifestaron que el alumno publicó junto a las fotos “leyendas perversas y hasta una foto de su miembro”. El escándalo llegó en los últimos días a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DDI) de La Plata, en donde adjuntan descripciones de los escritos en una de las imágenes que se viralizaron.

La denuncia asimismo indica que las víctimas quisieron hablar con la directora de la institución pero no obtuvieron una respuesta. “Les respondió que no puede hacerse cargo porque no ocurrió en el ámbito escolar y que sólo podía citar a los padres del acusado”, explaya la presentación judicial.

De acuerdo al medio local, esta semana las autoridades se habrían reunido con el padre del chico, quien tras ese encuentro no volvió a la escuela. Según trascendió, el alumno fue sancionado por la escuela y se le ofreció renunciar a su matrícula.

El comunicado de la escuela

Luego de que el caso adquiriera relevancia mediática, el colegio San Cayetano emitió un comunicado para informar que se está abordando el tema, en medio de la preocupación de los padres y de la comunidad educativa de La Plata.

“Estimadas familias. Les notificamos que durante los últimos días en distintas redes sociales circulan ciertos contenidos que son muy ofensivos y violentos hacia quienes hacen referencia”, comienza el mensaje. Y continúa: “Desde diferentes áreas del colegio estamos abordando y reflexionando acerca del hostigamiento, la privacidad y la empatía”.

En ese sentido, se les pidió a los padres “conversar también en casa sobre estos temas y sobre la participación directa o indirecta de sus hijos en este tipo de actividades en redes sociales”.

“La institución es una entidad que se compromete a su proyecto educativo reflejando la fe de la Iglesia Católica, que junto a todos los actores trabajan para que los y las estudiantes sean educados en los valores y principios recogidos en el ideario”, concluye.

LA NACION

Temas La Plata