La Policía Federal detuvo a un joven acusado de amenazar de muerte a Milei

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo este miércoles en La Matanza a un joven acusado de amenazar de muerte al presidente Javier Milei a través de redes sociales. El detenido tiene 21 años, es conocido bajo el pseudónimo “Martiancorp” y administraba una cuenta a la que se le atribuyen comentarios contra el mandatario. Desde el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) afirmaron que el operativo fue supervisado por el Ministerio de Seguridad para “prevenir y combatir hechos violentos de índole terrorista”.

Según indicaron fuentes de la Policía Federal a LA NACION, la investigación había iniciado en septiembre, luego de la publicación del mensaje: “El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina conocido como Javier Milei. Guarden este post, esto quedará para la historia de Twitter y de internet. Seré una leyenda”. Así, la División Seguridad Presidencial alertó sobre el posteo a la División Delitos Constitucionales.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, a cargo de Julián Ercolini, intervino en la investigación y ordenó a la División Delitos Constitucionales profundizar las tareas para identificar al responsable del mensaje. De esta manera, los investigadores realizaron un análisis de datos y confirmaron que el joven administraba la cuenta desde la cual se emitieron las amenazas. También se determinó un domicilio ubicado en la calle Velazco, en González Catán, donde se registraron las señales de IP asociadas a los dispositivos utilizados.

“Con los elementos recolectados, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Morón, a cargo de Martín Alejandro Ramos, ordenó el allanamiento del inmueble, operativo durante el cual se concretó la detención del sospechoso”, dijeron desde la policía.

La Policía desarticuló una organización narcocriminal armada

Este miércoles, la Policía Federal también desbarató a una estructura criminal dedicada al “acopio, distribución y comercio de estupefacientes”. La investigación había iniciado en junio 2024 y estuvo vinculada a la comercialización de sustancias ilícitas en la localidad bonaerense de José C. Paz. Allí, efectivos de la División Operaciones Área Metropolitana Sur advirtieron un grupo organizado vinculado a la comercialización de sustancias estupefacientes, tanto en sus domicilios particulares como en los alrededores de dicha localidad.

En tanto, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero ordenó diez allanamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “Durante el operativo fueron detenidos seis hombres y una mujer. Asimismo, se secuestraron cientos de dosis de clorhidrato de cocaína, tres balanzas, tres revólveres, una escopeta, municiones de distintos calibres, cinco vehículos, equipos de tecnología, 16 teléfonos celulares, 393 mil pesos y documentación de interés para la causa”, informaron.