La Provincia confirmó la inhabilitación de los dos conductores del caso Bastián

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmó este martes la inhabilitación para conducir de los conductores del caso Bastián, luego de que se confirmara la presencia de alcohol en la sangre mientras ocurrió el accidente.

Según detallaron desde la cartera bonaerense que comanda el cargo de Martín Marinucci, la medida dispuesta el 20 de enero por maniobras imprudentes en La Frontera, fue adoptada luego de que la Justicia remitiera las actuaciones administrativas correspondientes.

Se trata de una inhabilitación de por vida para conducir, destinada a Naomi Azul Quiróz, la joven que conducía el UTV donde se encontraba el menor de ocho años -junto a su padre Maximiliano Jeréz y dos niñas más- y para Manuel Molinari, quien circulaba con la 4x4.

Pericias a los vehículos involucrados en el accidente en el que Bastián resultó gravemente herido Marcelo Manera - LA NACION

En el caso de Quiroz, según informó LA NACION, la joven presentaba una graduación alcohólica de 0,5 gramos por litro de sangre, mientras que los estudios de Molinari arrojaron que al momento del choque conducía con 0,2 gramos por litro de sangre.

Los valores positivos adquieren relevancia en el marco del régimen de alcohol cero al volante vigente en la provincia de Buenos Aires desde enero de 2023.

“Implica un riesgo actual, concreto y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de terceros, en particular en escenarios similares al del presente, donde la reiteración de conductas imprudentes podría derivar en consecuencias fatales”, se destaca en la resolución.

El vehículo UTV en el que circulaba Bastián durante el accidente en La Frontera de Pinamar

El expediente investiga el choque ocurrido el lunes 12 de enero, cuando un vehículo tipo UTV Can-Am impactó de manera frontal contra una camioneta Volkswagen Amarok en un sector de alta circulación de vehículos recreativos durante la temporada de verano, una zona caracterizada por la convivencia de rodados de distinto porte y uso, sin trazados formales ni separación clara entre áreas de circulación. El hecho se produjo en un contexto de intenso movimiento turístico, con presencia sostenida de vehículos que transitan por caminos de arena.

Como consecuencia del siniestro, Bastián sufrió lesiones de extrema gravedad y debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud de Pinamar -Hospital Dr. Pepe Olaechea-, donde fue asistido inicialmente y sometido a las primeras intervenciones quirúrgicas.

Debido a la complejidad de su cuadro, días más tarde fue derivado a un nosocomio de mayor complejidad -el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI)- en la ciudad de Mar del Plata. Desde su internación, el niño ya fue sometido a seis cirugías.

Bastián, el pequeño de ocho años que resultó gravemente herido tras un choque en La Frontera de Pinamar

La más reciente se realizó el sábado e incluyó una traqueotomía, destinada a asegurar una vía respiratoria más estable, y una fijación cervical para contener fracturas detectadas en cráneo y columna. Según el último parte médico difundido por el Ministerio de Salud bonaerense, el paciente permanece internado en terapia intensiva, con un cuadro estable dentro de la gravedad, luego de que estudios recientes confirmaran la existencia de lesiones cerebrales y cervicales severas compatibles con un impacto de alta energía.

