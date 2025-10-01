La reacción del abuelo de Brenda y Morena tras enterarse en vivo de la detención de Pequeño J: “Una gota de esperanza”

Tras confirmarse la detención en Perú de Pequeño J, el supuesto autor intelectual del triple crimen en Florencio Varela, Antonio, el abuelo de Brenda Del Castillo y Morena Verdi -dos de las víctimas- sostuvo que se trata de un avance en la causa. El hombre, que se enteró en vivo durante una entrevista de la captura del sospechoso, la calificó como “una gota de esperanza”.

“No te puedo decir que esto me genera alegría, pero sí es una gota de esperanza. Ahora vienen los interrogatorios, se niegan a hablar y pasa el tiempo. Creo que ahora voy a llegar al barrio y todos me van a querer abrazar y saltar encima. Deben estar festejando”, señaló en LN+ el familiar de las dos víctimas. También afirmó que su familia nunca tuvo relación con Pequeño J y que no lo conoce.

Además, aseguró: “La causa avanza. Vine al canal y me encontré con esta noticia. De mi parte estoy agradecido a las autoridades y a todos. Tuvimos mucho apoyo. Sin el periodismo no hubiésemos llegado. También estoy agradecido a todos los diputados que me apoyaron. Me voy con una esperanza muy grande. Ahora, cuando llegue a mi casa, creo que voy a sonreír un poco más”.

Antonio remarcó que el triple crimen de Florencio Varela despertó muchas repercusiones incluso a nivel internacional. “Cuando pasó todo esto se dijeron muchas cosas. A mí me han dicho que no hemos cuidado a las chicas. Yo tengo 30 nietos, ¿cómo puedo hacer yo para averiguar con quién están y dónde andan? Ellos son muy independientes", dijo.

El "Pequeño J", detenido en Perú. La reacción en vivo del abuelo de Brenda y Morena

En cuanto a cómo se vive el caso dentro del entorno de las víctimas, el abuelo de Brenda y Morena sostuvo: “Podemos tener un montón de sospechas. Tratamos de pedir justicia, no es algo fuera de lugar. Vamos a saber la verdad y después no sentaremos a ver en qué falló la familia. Siempre necesitamos más educación para que los pibes no se nos vayan de las manos. Hay que parar esto de alguna manera. Esto no puede volver a pasar”.

Del círculo familiar de Brenda y Morena, Antonio es una de las personas que más contacto mantiene con la prensa y quien más se expresó sobre el crimen. Días atrás, cuando las jóvenes fueron encontradas sin vida, hizo el reconocimiento del cuerpo de las jóvenes y relató: “Sobre el crudo momento de reconocer los restos de sus nietas, Antonio mencionó: “Fue muy duro cómo nos entregaron los cuerpos. Estaban despedazadas. Yo vi eso en México, pero acá nunca”.

“Brenda y Morena siempre se peleaban para ver quien iba a llevar la manija de mi ataúd. Brenda decía: ‘la manija de adelante la voy a llevar yo, Tata’. Y yo ahora tengo que llevar la manija del cajón de ella", recordó Antonio además. Sobre su entorno familiar, agregó: “Mi señora llora, mi hija llora: no podemos parar de llorar”.

La detención de Pequeño J

Tal como informó LA NACION, la Policía Nacional de Perú detuvo a Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, presunto autor material de los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela. Las autoridades de seguridad actuaron con información aportada por detectives de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen.



La Dirección Antidrogas detuvo a "Pequeño J" en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 1, 2025

Este medio se contacto con fuentes calificadas del Ministerio de Seguridad bonaerense, desde donde confirmaron la captura y comunicaron: “Teníamos el dato de que hoy se iba a encontrar en Lima con Matías Ozorio, su lugarteniente”.

Por su parte, Ozorio, un ciudadano argentino de 28 años, fue detenido este martes a las 10 por personal de la Policía Nacional de Perú. “Pequeño J fue al punto de encuentro con Ozorio, pero en vez de encontrarse con su ladero se topó con el personal de la Policía Nacional de Perú y quedó detenido”, explicaron fuentes de la investigación.