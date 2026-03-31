La ruta del arma homicida: el chico se apropió de la escopeta un día antes del mortal ataque

SANTA FE.– Abierto el proceso penal contra el chico de 15 años que provocó un desastre al disparar a mansalva dentro de la Escuela N° 40 de San Cristóbal y matar a un compañero de 13 años y herir gravemente a otros dos, de 13 y 15, la investigación avanza en dos ejes: definir la mecánica del crimen y determinar las medidas de contención que tendrá el homicida, esto es un posible alojamiento en centros de salud mental, ya que por su edad no será imputado del homicidio y las lesiones de los tres estudiantes afectados por los disparos. En la pesquisa ya se estableció que el menor, identificado como Gino, se había llevado la escopeta de la casa de su abuelo un día antes de irrumpir armado en el colegio.

Héctor, el padre de la madre del tirador, confesó –en declaraciones a Radioboing– que horas antes de la tragedia alguien le robó la escopeta de su casa. El abuelo de Gino dijo que nunca llevó a su nieto a cazar con esa arma, una escopeta de caños superpuestos, calibre 12/70 y en capacidad de cargar dos municiones. El hombre hizo la denuncia por el robo del arma después del tiroteo en la escuela.

Fuentes de la investigación revelaron a LA NACION que el abuelo del menor intuyó que podría tratarse de su arma cuando escuchó que su nieto había estado involucrado en el hecho. En ese momento se habría fijado en el armario donde no solo guardaba esa escopeta, sino otras armas, y descubrió lo que definió como un robo de autor no conocido. Para los investigadores, que el chico de 15 años se hubiese apropiado del arma un día antes del ataque es un elemento adicional para definir la premeditación del acto criminal.

Sepelio de Ian Cabrera, el chico asesinado por un compañero en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal Marcelo Manera

Todavía no se informó si el arma está registrada ante el Renar o si, como tantas en el país −sobre todo en zonas rurales−, integra el inmenso stock de “armas grises” que están fuera de los listados oficiales y quedan dentro de las casas a la vista y sin ningún tipo de cuidado.

El abuelo del tirador dijo sentir “mucha tristeza” por el asesinato de Ian Cabrera Núñez y sostuvo que no hablaba frecuentemente con su nieto porque vive en un campo de la localidad de San Javier. Luego expresó: “No sé nada. Él nunca cazó conmigo, ni siquiera tengo cartuchos”.

Conmovido, reveló que mantenía vínculo con la familia de la víctima. “Me duele más la muerte de Ian, aprecio mucho a sus padres, lloré muchísimo”, dijo.

La familia de Ian Cabrera, el chico de 13 años asesinado, comentó ayer que se conocían muy bien con los parientes más cercanos del agresor, ya que la madre de la víctima mortal del tiroteo en la escuela había trabajado en la casa del tirador. Ese dato también será tomado en cuenta por los investigadores para definir si los disparos fueron al azar o los blancos fueron elegidos en forma previa por el menor de 15 años.

Para establecer esa situación será vital el resultado de peritajes que marquen la distancia y el ángulo del disparo mortal.

Menor inimputable

Por el momento, el fiscal regional Carlos Vottero advirtió que aún no hay elementos suficientes para confirmar algunas de las hipótesis que circularon. “No se puede acreditar que el autor del crimen sea víctima de bullying ni de violencia intrafamiliar”, sostuvo.

El funcionario remarcó la necesidad de avanzar con prudencia en el análisis del caso. “Es poco tiempo para determinar cuestiones que deben corroborarse con evidencia”, planteó, al referirse al estado inicial de la investigación.

Vottero explicó que, pese a la intensidad del trabajo realizado desde el momento del hecho, todavía hay aspectos que requieren estudios más profundos. “Hay análisis psicológicos y psiquiátricos que llevan tiempo”, indicó.

El adolescente de 15 años es considerado no punible bajo la legislación vigente, por lo que el proceso no tendrá características penales tradicionales. La reforma aprobada este año en el Congreso para bajar la edad de imputabilidad entrará en vigencia a partir de septiembre próximo.

El dolor de chicos y adolescentes por la tragedia Marcelo Manera - LA NACION

En ese marco, se dispusieron medidas de protección. El joven fue trasladado pocas horas después del ataque a un instituto de menores con régimen de cerramiento total situado en Santa Fe, donde permanece alojado. Solo mantiene contacto con su madre, una maestra jardinera que estaría en licencia por recomendación psiquiátrica.

En los próximos días, el menor tendrá el primer contacto con la fiscalía. Se estima que esa audiencia se concretaría incluso durante los feriados por el Día del Veterano de Guerra y Viernes Santo.

“Según los procedimientos vigentes, en la audiencia el juez no puede indagar al agresor, pero el menor puede expresarse en cualquier momento”, explicó Mariano Oroño, abogada que integra el estudio contratado por el padre del tirador. Ese hombre no vive con el menor, sino que se mudó a Entre Ríos al atravesar un proceso de separación de su esposa.

La abogada, ante un requerimiento radial, indicó que el adolescente “anoche (por anteanoche) aún estaba en estado de shock, sin comprender aún, y acabadamente, lo que sucedió. Quizá hubo algo de la psiquis que explotó, algún colapso que tuvo, pero él todavía creo que no comprendió lo que pasó”.

La asistencia legal del menor también está en manos de Néstor Oroño, que agregó: “Lo primero es tratar de establecer el cuadro psicológico psiquiátrico, para luego ver qué medidas adecuadas corresponden. Serán medidas no punitivas, tales como medidas curativas, tutelares y de resguardo del menor”.

Cuando se le preguntó si luego de las diligencias en curso el agresor podrá regresar a San Cristóbal, el letrado señaló en forma terminante: “Estimo que, por un tiempo prudencial, no sería conveniente que vuelva”.

En tanto, la secretaria de Gestión Territorial del Ministerio de Educación, Daiana Gallo Ambrosis, señaló que no existían alertas previas en la trayectoria escolar que permitieran prever este desenlace. “Estamos entrevistando al equipo directivo, que está muy impactado. No teníamos registros de una situación que pudiera determinar que esta tragedia sucediera”, confirmó.

El gobierno provincial anunció que iniciará un plan de acción en el ámbito educativo que apunta al acompañamiento de los docentes y de los alumnos, con dispositivos especiales para los compañeros del niño fallecido y del joven que disparó por motivos que aún no fueron esclarecidos.

Informe de José E. Bordón y Germán de los Santos