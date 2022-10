La víctima tenía 21 años. Comienza el juicio por el femicidio de la joven que murió al caer de un balcón

Pilar Riesco tenía 21 años cuando falleció, el 15 de marzo de 2020. Murió al caer por el balcón del departamento del barrio de Nueva Pompeya donde convivía con Patricio Reynoso. El jueves próximo, la pareja de la víctima comenzará a ser juzgada por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber mediado violencia de género, delito que prevé la pena de prisión perpetua.

“Han sido años muy difíciles, este mes también lo será. Llegamos a un punto al que nos dio mucho trabajo llegar, por el que tuvimos que luchar”, sostuvo a la agencia de noticias Télam Adriana Chiaverano, la madre de la joven fallecida.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N° 18, integrado por los jueces Domingo Altieri, Luis Márquez, y Darío Medina. Las audiencias continuarán durante los tres jueves siguientes y serán transmitidas por la plataforma virtual Zoom.

La primera jornada tendrá la declaración de testigos propuestos tanto por la querella, representada por el abogado Roberto Damboriana, como por parte de la defensa, integrada por los letrados Andrés Rabinovich y Mario Perriconi de Matthaeis, informó Télam.

El sospechoso se encuentra alojado en la cárcel de Ezeiza

El requerimiento de elevación a juicio fue firmado en agosto de 2021 por el fiscal de la causa, Martín López Perrando, que estuvo acompañado por Mariela Labozzeta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres (UFEM) y avalado por la jueza Graciela Angulo de Quinn.

“Llegamos bien, yo llego con la firme convicción, que no va a haber sentencia que cambie mi convicción, de que Pilar no se suicidó, a Pilar la mataron. Las pruebas son infinitas en el expediente, espero y creo que la justicia no puede dejarlas de lado”, dijo la madre de la víctima.

Todo currió cerca de las 16.30 del 15 de marzo de 2020, días antes del decreto que dispuso el aislamiento por la pandemia del coronavirus, cuando la joven cayó del balcón del departamento E del cuarto del edificio situado en Alagón 305, en Nueva Pompeya.

Según la investigación, Reynoso había regresado de bailar a las 8, se acostó a dormir y cuando se despertó comenzó una discusión prolongada con la joven.

El imputado afirmó que Riesco comenzó a increparlo, a gritarle, a decirle que no lo quería y que incluso en un momento le arrojó un portarretratos con una foto de ellos, tras lo cual fue al balcón y se tiró al vacío.

Sin embargo, para la fiscalía y la querella, Reynoso “le propinó golpes varios” que le causaron “múltiples” lesiones, y luego la arrojó desde el balcón.

Para el fiscal, las lesiones que presentaba la víctima, “revelaban que el imputado habría ejercido una fuerza mayor a la desplegada por Riesco durante la agresión física previa al desenlace fatal, que excedía la que podría esperarse en el marco de una acción de defensa”, como planteó el acusado al declarar que él solo se defendió de un ataque de ella.

López Perrando y la querella coincidieron en que en el peritaje hecho por la Unidad Móvil Criminalística de la Policía de la Ciudad a las pocas horas del hecho indicó que “no había rastros papilares sobre la superficie de la baranda del balcón”, por el que cayó la víctima.

”La ausencia de éstas, acredita la versión de que en realidad fue empujada”, sostuvo el fiscal en el pedido de elevación juicio.

El 30 de marzo de 2020, la jueza Angulo de Quinn procesó a Reynoso con prisión preventiva y le trabó un embargo por 931.500 pesos.

Pero al mes siguiente, la sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó el procesamiento de Reynoso y lo liberó por falta de mérito, al considerar que no había pruebas suficientes para atribuirle un femicidio.

Con el correr de la pesquisa se sumaron elementos probatorios que llevaron al Ministerio Público Fiscal a solicitar nuevamente su arresto y una ampliación de la declaración indagatoria, lo que fue acompañado por la jueza.

El acusado fue declarado en rebeldía el 31 de marzo de 2021 cuando Angulo de Quinn, a pedido del fiscal López Perrando, ordenó su detención y como no fue hallado, días más tarde, el 5 de abril, se libró su captura nacional e internacional y también se ofreció una recompensa de 1.500.000 de pesos para quien aportara datos que permitieran la detención del sospechoso.

Finalmente, Reynoso se entregó tras permanecer prófugo más de dos meses. En julio de 2021, la Justicia confirmó la prisión preventiva del imputado y su traslado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF), donde permanece alojado.

”Este recorrido me costó mucho, pero reconozco que tenía herramientas que otras mamás y papás no tienen. Hay un montón de organismos para trabajar en pos de que lo femicidios no existan más. La UFEM es uno de ellos. Fue un organismo que me escuchó y me ayudó con las pruebas”, agregó Chiaverano.

