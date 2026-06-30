La violencia en el “fútbol chacarero” se cobró la vida de un policía, atacado por la hinchada del equipo que perdió la final

ROSARIO.- La violencia en el llamado “fútbol del campo” o “chacarero”, las ligas de los pueblos del interior santafesino, no es un fenómeno nuevo, aunque el domingo, en Carcarañá, llegó a niveles nunca vistos. La final de la Liga Cañadense concluyó con una batalla entre las dos hinchadas en la que un policía sufrió una brutal agresión que le provocó lesiones gravísimas que derivaron en su muerte.

Dos hombres de 35 años quedaron detenidos por el hecho y serán imputados en los próximos días. El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Federico Angelini, prometió que el Estado provincial llegará “hasta las últimas consecuencias” en la investigación del crimen del oficial Eduardo Damián López, de 35 años.

El policía santafesino Eduardo Damián López, asesinado tras un ataque en la Liga Cañadense de fútbol x.com

El episodio ocurrió el domingo a la tarde en el Club Atlético Carcarañá, conocido como Cremería. La final enfrentó al equipo local con Sportivo Las Parejas, que se consagró campeón. Una vez terminado el partido, dentro del predio se desataron graves incidentes entre simpatizantes.

El intendente de Carcarañá, Miguel Ángel Vázquez, explicó —en diálogo con Cadena 3 Rosario— que los disturbios comenzaron cuando un sector de simpatizantes locales intentó avanzar hacia los jugadores de Las Parejas mientras la delegación visitante se retiraba por una salida organizada para evitar incidentes.

“Un grupo de inadaptados de las tribunas quiso ir a buscar a los jugadores de Las Parejas y la policía no lo permitió. Ahí se armó una gran batalla campal”, relató el funcionario.

En medio de los incidentes intervinieron los agentes que prestaban servicio de seguridad. Según la reconstrucción inicial, López recibió un piedrazo mientras intentaba contener los disturbios. Perdió el equilibrio y cayó contra una estructura metálica. La combinación de ambos impactos le provocó una severa lesión en la cabeza.

Un policía de Santa Fe murió tras ser golpeado brutalmente tras un partido de fútbol de la Liga Cañadense, en Santa Fe

Tras ser asistido en el lugar, López fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario. Allí fue intubado e internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. Durante las horas siguientes su estado se agravó hasta que los médicos confirmaron un diagnóstico de muerte cerebral. Como López era donante de órganos, el proceso médico continuó a la espera de las autorizaciones para avanzar con la ablación.

López tenía 35 años, era oriundo de Rosario y padre de dos hijos. Prestaba servicios en el Comando Radioeléctrico de Roldán y, ese día, había finalizado su jornada habitual cuando se dirigió a cumplir un servicio adicional de seguridad en el partido. Su muerte generó conmoción en la fuerza policial y en las ciudades de Roldán y Rosario, donde era conocido por su labor cotidiana. “Hoy nuestro compañero salió de su casa para trabajar, para ganarse el pan, para ganar un mango más. Pero fue víctima de la violencia que se vive en la sociedad, hoy por el resultado de un partido de fútbol. Nada justifica una vida, ninguna camiseta, ningún fanatismo”, publicó en redes sociales la cuenta de Jesi Traverso.

Un policía de Santa Fe está en estado crítico tras ser gravemente herido en un partido de fútbol. captura de redes

La Policía de Investigaciones (PDI) del departamento Iriondo y grupos tácticos de la Unidad Regional XVII realizaron allanamientos en Carcarañá y Correa que terminaron en la detención de dos hombres, ambos de 35 años, identificados como Agustín A. y Juan Carlos Z. Los procedimientos se concretaron este lunes al mediodía, por orden del fiscal Juan Pablo Baños, de la sede Cañada de Gómez del Ministerio Público de la Acusación.

Los dos sospechosos quedaron a disposición del fiscal Baños y serán llevados a una audiencia imputativa en los Tribunales de Cañada de Gómez en los próximos días.

Mientras, los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir la secuencia de los hechos. La fiscalía no descarta la participación de más personas; en las primeras horas posteriores al suceso fueron demoradas cuatro personas, aunque las detenciones formales se circunscriben por ahora a los dos hombres mencionados.

El secretario Angelini aseguró que el Gobierno provincial avanzará “hasta las últimas consecuencias” para detener a todos los involucrados. “Vamos a poner tras las rejas a todas las personas que participaron del asesinato del policía en Carcarañá”, afirmó.

Sostuvo que este crimen obliga al Estado a responder con firmeza; afirmó que el gobierno provincial acompañará a la familia, amigos y compañeros de López. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, capturando y poniendo a disposición de la Justicia a cada una de las personas que hayan participado, directa o indirectamente, de este ataque”, remarcó.

El funcionario confirmó las dos detenciones y explicó que la investigación sigue bajo la conducción del MPA, aunque evitó dar mayores precisiones para preservar las pruebas.

Historia conocida

El hecho reabrió el debate sobre la violencia en las ligas de fútbol del interior santafesino. El director de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, anticipó sanciones para el Club Atlético Carcarañá. “Vamos a analizar sanciones. Pero lo primero es respaldar a la Justicia”, sostuvo. El coordinador de Seguridad Deportiva, Gustavo Velázquez, y el secretario de Seguridad provincial, Omar Pereyra, coincidieron en que la violencia registrada en Carcarañá no es un hecho aislado, sino una situación que se repite en distintos niveles del fútbol del interior. El propio club emitió un comunicado en el que repudió “enérgicamente los hechos de violencia” ocurridos en su predio.

COMUNICADO INSTITUCIONAL



Desde Sportivo expresamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos en este momento de inmenso dolor a la familia, amigos y compañeros de fuerza de Eduardo López. pic.twitter.com/SuJ8DNOZi2 — Sportivo Atlético Club - Las Parejas (@SACLasParejas) June 29, 2026

La causa, caratulada como homicidio, está en manos de la fiscalía de Cañada de Gómez, que en los próximos días definirá la situación procesal de los dos detenidos y seguirá trabajando para determinar si hubo otros partícipes en el ataque que le costó la vida a Damián López.