Lanús: el candidato a intendente Diego Kravetz persiguió con una pistola y detuvo a un motochorro

La figura del secretario de Seguridad de Lanús y candidato a intendente de ese municipio, Diego Kravetz, tomó estado público esta semana a raíz de un particular episodio del que fue protagonista el sábado, cuando redujo y detuvo a un delincuente en plena calle. Con motivo de lo ocurrido, el funcionario de Néstro Grindetti realizó una publicación alusiva en las redes sociales y ahondó durante una entrevista radial esta mañana sobre su accionar y de la situación en materia de seguridad a nivel jurisdiccional.

A partir de la difusión de su imagen con una pistola en la mano tras la aprehensión del sospechsoso, Kravetz relató en Twitter: “Hola. Cómo habrán visto se viralizó una foto en la que estoy empuñando un arma de fuego. El sábado pasado fui a un barrio muy humilde en el límite entre Lanús y Lomas, Acuba 2, por una serie de obras que estamos haciendo allí. Cuando salimos y estábamos pasando por Villa Giardino, un barrio de tanos laburantes, estudiantes, abuelos, veo que un grupo de vecinos estaban sumamente enojados por dos motos que hacía tres días venían robando, metiéndole miedo a todos. Estamos hablando de personas que pasean al perro, mamás y papás que llevan los chicos al colegio, gente que espera el colectivo”.

Mientras dialogaba con el grupo, el funcionario dijo que una de las personas le señaló al presunto sospechoso, quien se desplazaba a bordo de una moto a pocos metros del lugar. “Pedí a la persona que me acompaña que lo siga, di parte a la Policía y avanzamos. A la cuadra interceptamos a la moto, me baje dando la voz de alto y procedí a reducirlo. Instantes más tarde llegó la Policía”, recordó y agregó: “Me gustaría aclarar que no estoy de acuerdo con que los civiles porten armas de fuego. En mi caso puntual, por la función, por las bandas con las que me metí, por firmar las denuncias contra los narcotraficantes, y por las distintas amenazas que recibí, tengo portación. Por último me gustaria decir que, donde los cruce, voy a tratar de agarrarlos. Son ellos o nosotros”.

Néstor Grindetti, Patricia Bullrich y Diego Kravetz en una prueba de armas no letales @Nestorgrindetti

A raíz de lo sucedido, Kravetz fue entrevistado esta mañana en Radio Con Vos, donde se refirió al episodio y aclaró que con su mensaje no busca promover que los funcionarios públicos obren de igual manera en circunstancias análogas.

“Creo que la función del funcionario por supuesto que es planificar, ordenar, capacitar, etc. Pero cuando caminás el territorio, a veces pasan cosas. Y la verdad es que esto pasó por una situación que se dio. Yo particularmente tengo cierta práctica, hace muchos años que me dedico al tema de seguridad, hice la escuela de Policía y de Capacitación de Lanús. No es que estoy diciendo que los funcionarios tienen que salir a hacer esto. Se dio la situación”, señaló.

Asimismo, desmintió que lo ocurrido forme parte de una movida de prensa. “No es por una campaña, yo hago lo que hago desde hace tiempo”, dijo quien se desempeña desde hace casi ocho años como secretario de Seguridad municipal y añadió: ”Cuando nosotros llegamos a Lanús, el intendente no entraba a ninguna villa. No estoy de acuerdo con que los civiles usen armas de fuego, pero sí creo que el Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, tiene que ejercer ese monopolio. Desde el escritorio eso no lo vas a conseguir nunca”.

Sobre el final de la nota, al ser consultado sobre la seguridad en Lanús y respecto de los logros alcanzados en el marco de su gestión, expresó: “Somos el distrito con menos delitos de todo el conurbano sur, pero ¿cuál es la gracia de decir eso sí todavía tenemos un montón de delitos?”. En esa línea, reconoció: “El vecino no vive bien. Estadísticamente le pasamos el trapo a los demás distritos, pero no vengo a hacer autobombo porque la gente todavía vive mal”.

En diálogo con LA NACION, Kravetz informó que tiene portación de arma desde el 2008. En cuanto a su formación, agregó que realizó “práctica de tiro” y remarcó su participación en una gran cantidad de operativos policiales. Por último, detalló que el arma que utiliza es una pistola Glock 10 mm.

