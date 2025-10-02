Lanús: un comerciante discutió con un trapito y murió de un infarto

Francisco Carlos Baran, un comerciante de 47 años, sufrió un infarto luego de mantener una fuerte discusión con un trapito en Lanús y murió. En las imágenes se puede ver el momento en que el hombre se descompensa en medio de la calle tras el intercambio con el cuidacoches.

El hecho ocurrió este sábado por la tarde, minutos antes de las 17, frente a una galería ubicada en 9 de Julio al 1250, entre las calles Anatole France y General Bernardo O’Higgins, en Lanús Este.

En diálogo con LA NACION, Carina, la esposa de la víctima indicó que el trapito, identificado como Ezequiel Ramírez, alias “Cachito”, ya tiene denuncias por haber protagonizado episodios violentos con los vecinos. Según la mujer, el año pasado otro hombre tuvo problemas con él y, al igual que su marido, sufrió un infarto y murió.

“También le había pegado a la hermana de la dueña de la gestoría, que está al lado de mi local. Así que este señor ya era una persona que causaba problemas y desgracias”, sumó.

Francisco Carlos Baran tenía 47 años y tres hijos, uno de ellos de 3 años

Cómo fue el episodio

La esposa de la víctima explicó que ese sábado fueron a trabajar juntos a la óptica que tienen dentro de la Galería. “Mi esposo estaba con un amigo en la peatonal 9 de Julio, en Lanús. Se cruzó con este muchacho -el trapito- y él le arrojó un vaso de agua en la cara, provocándolo, gritándole y amenazándolo”, comenzó.

Y continuó: “Siempre amenazaba a la gente con prenderles fuego el vehículo. Mi esposo lo miró, se dio vuelta porque no iba a hacer un espectáculo en plena 9 de Julio, frente a la galería donde trabajamos, y se fue al negocio de un amigo para contarle la situación. El amigo le dijo que se tranquilizara”.

Al salir del local de su amigo, fue al de otro conocido, quien le dijo lo mismo: que tratara de calmarse. “Pero, como ya venía arrastrando problemas con este muchacho, se vino a nuestro local, dejó los anteojos y salió a buscarlo. En la discusión, automáticamente cayó con un infarto”.

Así fue la discusión entre el hombre y el cuida coches

Una vecina de un comercio cercano le dijo que, a pesar de todo lo que pasó, este jueves por la tarde vio al trapito sentado en la esquina de la cuadra de la galería tomando cerveza. “Todo lo mismo de siempre, por más reclamos que hagamos”, lamentó Carina.

Baran tenía tres hijos, uno de ellos de tres años y cuatro meses. “Valentín -el más pequeño- está enojado porque no ve a su papá y no entiende cómo. ‘Si está trabajando... su camioneta está en el garaje’”, dice el nene.

Una vecina increpó al cuida coches que discutió con el hombre que sufrió un infarto

El dolor de la mamá del hombre que murió de un infarto

La mamá de la víctima, en diálogo con TN, expresó: “Lo de mi hijo fue terrible, luchó, lucho y luchó para llegar adonde estaba en su negocio. Dejó tres hijitos... por una discusión, no sé, no puedo decir más, se puso muy nervioso, se sacó, no sé qué más decir”.

“Yo no estoy viendo mucho las noticias porque me hace mal, me mandan mensajes, pero prefiero no verlos por ahora. Me mandaron videos, pero por ahora no, estoy demasiado mal”, añadió la mujer, visiblemente conmovida por el fallecimiento de su hijo.

Consultada acerca de cómo era Baran, dijo: “Un primer hijo, 47 años, desde que murió su papá vivió pegado a mí siempre, era mi vida, mis ojos, mi luz, era todo. Yo iba a una fiesta ese día y terminé en el hospital con mi hijo muerto en mis brazos. No hay consuelo para esto”.

Francisco Carlos Baran trabajaba en una óptica junto a su esposa

Sobre ese punto, señaló que ella se quedó viuda muy joven y él siempre estuvo muy atento a lo que necesitaba. En ese entonces, su hijo trabajaba en una verdulería y, con mucho esfuerzo, le compró los útiles a su madre para que pudiera estudiar enfermería.

“Me destruyeron la vida, estoy porque no tengo más remedio que seguir estando. Voy a tratar de colaborar con mis nietitos en lo que pueda, ya me voy a jubilar y voy a tener más tiempo para estar con ellos", cerró.

“Ese día iba a ver a su artista favorito”

Durante una entrevista con el medio citado, un amigo de Baran contó que él fue el pionero de la ONG de personas con diabetes en la Argentina. “No era simplemente un comerciante, era un tipo divino, no se metía con nadie”, aseguró.

“Ese día iba a ver a su artista favorito, llegó, se puso a tomar mates conmigo, salió, se compró una camisa acá a la vuelta, volvió y me la mostró. Cruzó a comprar cigarros y, cuando volvía, pasa Cachito y lo increpa. Él no le dijo nada, le tiró un vaso de agua en la cara y tampoco le dijo nada. Vino, se sacó los lentes, se limpió la cara y después... fueron tres segundos”, completó.

El reclamo de los vecinos

El Centro Comercial e Industrial de Lanús emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de Baran. “Con profundo pesar comunicamos que el día 27/09/25 falleció nuestro colega y amigo, quien sufrió un infarto tras una fuerte discusión con un cuida coches que lo venía hostigando desde hacía tiempo”, anunció.

Y reclamó: “Este lamentable suceso refleja una problemática que comerciantes y clientes padecemos a diario. Al mismo tiempo, queremos destacar que las autoridades municipales se pusieron en contacto de inmediato para brindar su apoyo, gesto que valoramos y que esperamos se traduzca en medidas concretas".

El comunicado del Centro Comercial e Industrial de Lanús

Por último, propuso la conformación de una mesa de trabajo conjunta entre comerciantes, autoridades y fuerzas de seguridad para garantizar la tranquilidad y seguridad de la comunidad comercial.