Las cámaras que revelaron el último viaje de Morena, Brenda y Lara antes del triple crimen en Florencio Varela

Los momentos previos y posteriores a que Morena Verry, Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara, de 15, se subieran a una camioneta Chevrolet Tracker blanca quedaron registrados por cámaras de seguridad. Las imágenes permitieron reconstruir el recorrido del vehículo que trasladó a las tres víctimas hasta su trágico final.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes de la investigación, a cargo del fiscal de La Matanza Gastón Duplaá, funcionario que tiene la colaboración de detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La última imagen de las tres chicas en La Matanza

El primer registro de la camioneta es a las 21.27 del viernes pasado, día en que fueron vistas por última vez las víctimas con vida, cuando ingresaba en la rotonda de La Tablada, en La Matanza.

A las 21.29, las dos jóvenes y la adolescente, según la filmación de una cámara de seguridad, se suben en el vehículo.

“Ellas no sabían que caían en una trampa organizada por una organización de narcotráfico que perpetró una estrategia para asesinarlas", sostuvo el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en una conferencia de prensa.

El recorrido del vehículo que llevó a las tres jóvenes de La Matanza hacia Florencio Varela donde fueron halladas muertas

A las 21.32, según las imágenes incorporadas a la investigación, el vehículo comenzaba su trayecto hacia Florencio Varela.

Según Alonso, detrás del triple crimen “hay una organización criminal con comando en un barrio de emergencia en la Ciudad y puntos de venta en el sur de la provincia de Buenos Aires. Todo da cuenta de una venganza narco, de una organización narco que las liquidó".

La camioneta donde se subieron las víctimas y su trayecto hasta la escena del triple crimen

Los tres cadáveres fueron encontrados en una casa situada en Jáchal y Chañar, en Florencio Varela, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas. Hasta el momento hay cuatro sospechosos detenidos

Otra de las imágenes de la camioneta que ya fueron incorporadas al expediente judicial

“Yo lo único que pido es justicia, me arrancaron a mi hija, era una nena buena. No se merecía ninguna de estas tres chicas terminar como terminaron. Les pido por favor, no me importa la política, no me importa nada, quiero que me ayuden a que caigan todos, los que estuvieron detrás de esto, quiero a todos presos. Por favor se los pido”, afirmó la madre de Brenda, ante los medios de comunicación.

El recorrido del vehículo que llevó a las tres jóvenes de La Matanza hacia Florencio Varela donde fueron halladas muertas

La distancia entre la rotonda de La Tablada, donde las víctimas se subieron en la camioneta, y la casa donde fueron hallados los cuerpos es de 37 kilómetros.

“Estamos convencidos de que las chicas fueron asesinadas el propio viernes entre las 11 y las 12 de la noche. Sabemos que ellas eran habituales de la zona de Flores, en este contexto habrían dado con algunos de los miembros de esta organización. Algún hecho que ocurrió habría dado en la venganza”, agregó el ministro Alonso en la citada conferencia de prensa.

Una cámara de seguridad de la Municipalidad de La Matanza registró el paso de la camioneta donde se subieron las víctimas a las 21.43

Según pudieron reconstruir los investigadores, la patente que tenía colocada la camioneta donde se subieron las tres víctimas no correspondía al vehículo. Había sido “duplicada” con la intención de desviar la investigación.