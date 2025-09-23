Las imágenes que revelaron el crimen: así fue el secuestro y ejecución de un jubilado en Zárate

Gran parte del plan criminal que terminó con el secuestro y ejecución a sangre fría de Saúl De Eduardo De Francesco, el vecino de Zárate asesinado de un balazo en la nuca, quedó registrado por cámaras de seguridad, situación que permitió a los detectives policiales y judiciales reconstruir la línea de tiempo del crimen e identificar a los sospechosos.

El auto de la sospechosa en la casa de la víctima

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Por el crimen hay cuatro sospechosos detenidos e imputados de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado: se trata de Florencia Ludmila Valentini , una oficial del Comando de Patrullas de Zárate; su pareja, Alejo Ezequiel Moreno, quien trabajaba en el Centro de Operaciones de Zárate (COZ) y había integrado la Policía de la Provincia de Buenos Aires hasta que fue exonerado en 2023; Néstor Irvin Matencio Limache y Lucas Lemos.

El cuerpo de la víctima fue encontrado el domingo pasado a la vera de la ruta 9, a la altura del kilómetro 121, cerca de Alsina, una localidad de Baradero. De Francesco estaba desaparecido desde el miércoles pasado, cuando fue interceptado por los sospechosos a pocos metros de su casa.

Los sospechosos antes de ejecutar el plan criminal

El plan criminal, según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales y policiales, comenzó a ejecutarse el miércoles pasado después de las 16, cuando Valentini fue hasta la casa de la víctima, situada en Valentín Alsina al 1000, en Zárate.

Valentini se presentó como la nuera de un excompañero de trabajo de De Francesco, llamado Oscar Antonio Moreno. Le explicó que le estaban organizando una fiesta en su honor y lo invitó a subirse al auto, un Volkswagen Gol Trend blanco, pero el jubilado se negó. Se dio cuenta de que era “un cuento del tío”.

El vehículo de Valentini quedó grabado por una cámara de seguridad de un móvil del COZ que pasó por la casa de la víctima a las 16.32, según la filmación incorporada al expediente, a cargo del fiscal Juan Manuel Esperante, y a la que tuvo acceso LA NACION.

Al fallar el primer intento de capturar a la víctima, la banda se reunió en la casa de Valentini y Moreno. Los sospechosos quedaron filmados por una cámara de seguridad instalada en una propiedad vecina.

A las 18, según una filmación, los cuatro sospechosos salieron de la casa de Valentini y Moreno en dos autos: el Volkswagen Gol Trend blanco y un Ford Focus gris.

Los delincuentes salen hacia la casa de la víctima

La víctima fue interceptada por los sospechosos cuando salió de su casa. Ya eran las 20. Lo obligaron a subir a un automóvil Ford Focus gris.

“En ese momento, el Volkswagen Gol Trend blanco conducido por Valentini hacía tareas de apoyo logístico”, dijo a LA NACION un detective que participa de la investigación.

El momento posterior a que los delincuentes secuestren a la víctima

La banda criminal se dirigió con la víctima hasta Baradero, donde lo obligaron a bajarse y lo ejecutaron de un balazo en la nuca.

A las 23.30, Moreno, Matencio Limache y Lemos regresaron a Zárate y fueron hasta la casa de la víctima, e intentaron ingresar en la propiedad con una llave que le habían sacado a De Francesco. Estaban convencidos de que el jubilado guardaba una importante suma de dinero. Una cámara de seguridad grabó el momento, pero un error hizo frustrar el plan criminal.

Los delincuentes quedaron filmados cuando regresan a la casa de la víctima

“Los delincuentes cometieron un error. De Francesco vivía en un PH, lograron abrir una reja, pero cuando quisieron entrar en lo del jubilado se equivocaron de puerta y un vecino advirtió la situación y llamó al número de emergencias 911″, dijeron fuentes policiales.

La investigación comenzó un día después, al mediodía, cuando Luis De Francesco, de 81 años, hermano de la víctima, hizo la denuncia. Sostuvo que Saúl había salido de su casa, el día anterior, a las 20, y no había regresado.

“Pablo De Francesco, un sobrino de la víctima, declaró como testigo y contó que la tarde anterior escuchó a su tío hablar con una mujer que lo invitaba a un festejo. Pero como sospechó, su tío no abrió la reja y le dijo que si su excompañero de trabajo quería verlo, que lo llamara”, según contaron a LA NACION fuentes del caso.

Además, se sumó como prueba la llamada al número de emergencias 911 que un testigo hizo a las 20.30 del día de la desaparición de De Francesco. Esa persona dijo que vio cómo tres hombres obligaron a subir a otro a un Ford Focus gris, pero explicó que quizá podría haberse tratado de una broma.

El fiscal Esperante y detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Zárate-Campana de la Policía de la Provincia de Buenos Aires hicieron un análisis de las cámaras de seguridad instaladas en las cercanías de la casa de la víctima y confirmaron la presencia de Valentini conversando con De Francesco la tarde de su desaparición y también ubicaron el automóvil Ford Focus gris utilizado por la banda criminal.

El vehículo donde fue subida por la fuerza la víctima Policía Bonaerense

Con las pruebas reunidas, se ordenaron los allanamientos de urgencia de los domicilios de Moreno y Valentini. Tras los operativos fueron detenidos los dos sospechosos, medida convalidada por la jueza de Garantías Graciela Cione.

“Tras el análisis de filmaciones de cámaras de seguridad, activaciones de antenas telefónicas y tareas investigativas de detectives policiales, se logró identificar a los otros dos sospechosos: Néstor Irvin Matencio Limache y Lucas Lemos”, informaron fuentes judiciales.

Matencio Limache fue detenido el sábado en Zárate, cuando conducía el Ford Focus gris utilizado para secuestrar a la víctima. Lemos fue atrapado ayer en su casa cuando intentaba darse a la fuga.

El cuerpo de la víctima fue hallado el domingo pasado a la vera de la ruta 9 después de que el fiscal Esperante y detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires pudieran reconstruir el trayecto que hicieron los sospechosos tras obligar a De Francesco a subirse al Ford Focus gris y secuestrarlo.

Los cuatro sospechosos se negaron a declarar cuando fueron indagados por el fiscal Esperante.