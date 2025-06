“Le dije que no me gustaba y él seguía”: los padecimientos sufridos por el chico abusado por tres hombres

La pesadilla, el calvario y los padecimientos del chico no tienen fin. Pero sí un comienzo. Fue entre las 20 del 27 de enero pasado y la 1 del día siguiente, cuando la víctima, de 14 años, descargó en su teléfono celular la aplicación Grindr, enfocada en el público LGBTIQ+.

Pocas horas después, el adolescente sería violado en una casa de la ciudad bonaerense de Dolores, donde vive con sus padres, por un hombre que lo había contactado a través de aquella aplicación, un docente de 37 años.

“Encontrándose ambos en el dormitorio del domicilio, el sujeto activo, aprovechándose de que la víctima no pudo consentir libremente la acción, en una relación de superioridad, atento la diferencia existente entre la edad de la víctima y del victimario, y su calidad de docente, lo abusó sexualmente sin usar ningún modo de prevención de contagio de alguna enfermedad, logrando el sujeto activo su desahogo sexual, lo que constituye, por su depravación y modo de realización, un sometimiento gravemente ultrajante para el niño víctima, agravado por el grave daño en la salud física y psicológica que le ocasionara”, según se desprende del expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION.

Solo era el comienzo. Pocas horas después, también por Grindr, la víctima fue contactada por un inspector de escuela de 52 años. Después hubo comunicaciones a través de las aplicaciones de mensajería Telegram y WhatsApp “donde intercambiaron imágenes de cuerpos desnudos y del rostro de ambos”. Eso fue la noche del 28 de enero pasado.

A la mañana siguiente, según el expediente judicial, el inspector de escuelas “instó un encuentro sexual con el niño”. Lo citó en una casa del centro de Dolores.

“Presentándose el niño en el lugar de encuentro, es alertado por el sujeto activo de que debía concurrir a una casa cercana al lugar, habiéndole informado en la primera oportunidad un domicilio falso y próximo para asegurarse de que la víctima fuera menor de edad”, según consta en la causa.

Una vez dentro de una casa, el adolescente fue abusado sexualmente. Cuando el violador le daba besos en el cuerpo, sobre todo en el cuello, él le dijo que no le gustaba lo que estaba pasando.

“Le dije que no me gustaba y él seguía igual”, afirmó la víctima, tiempo después, cuando pudo declarar en Cámara Gesell. El abusador le pidió que no contara nada de lo que había pasado “porque era una persona pública”.

Ese mismo día, pero entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, la víctima volvió a ser abusada. Pero en esa oportunidad, por un diseñador y productor de moda de 25 años, pareja del docente que inició la faena criminal.

“Encontrándose ambos en el sillón del living del domicilio, el sujeto activo, aprovechándose de que la víctima no pudo consentir libremente la acción, atento la diferencia existente entre la edad de la víctima y el victimario, lo abusó sexualmente”, se afirmó en el expediente judicial. Durante el ataque sexual no hubo ningún tipo de prevención para evitar contagios de enfermedades venéreas.

Pasaron los días y la víctima comenzó con problemas de salud. Fue derivado a un hospital de La Plata, donde estuvo internado cuatro días, entre el 16 y 20 de febrero pasado. Después de una serie de estudios le diagnosticaron VIH.

La víctima les contó a sus padres todo lo que había padecido desde que había instalado la app Grindr en su teléfono celular. Entonces, después de hacer una consulta con un abogado de su confianza, decidieron hacer la denuncia.

“En medio del sufrimiento, los padres del chico abusado decidieron hacer la denuncia. Era la única manera de que otros adolescentes no se convirtieran en víctimas de estos agresores. Fue una decisión altruista“, dijo a LA NACION el abogado César Sivo, quien junto con su colega Federico Fourquet, representa a la familia adolescente.

Tras la denuncia, la investigación recayó en la fiscal de Dolores Mónica Ferre, quien con la colaboración de detectives de la Policía de la provincia de Buenos Aires logró identificar a los tres sospechosos de los ataques sexuales.

La víctima fue contactada por los abusadores después de bajarse la app Grindr GETTY IMAGES

El docente, el diseñador de moda y el inspector están detenidos. El juez de Garantías de Dolores Mariano Cazeaux debe resolver sobre el pedido de prisión preventiva solicitado por la representante del Ministerio Público Fiscal.

Como se dijo, tras la denuncia de los padres, la víctima declaró ante la fiscal Ferre en Cámara Gesell. La audiencia fue llevada adelante por una psicóloga del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) de la Fiscalía General de Dolores.

“La víctima dio cuenta de los abusos sexuales padecidos. Identificó a los encausados por su nombre, refiriendo que fue contactado por medio de la ‘red social’ Grindr, lo que a criterio de la fiscal facilitó la comisión de los hechos aberrantes a los que fue sometido el chico. Señaló, en este punto, que las acciones configuraron una invasión física de su cuerpo humano, con personas de su mismo sexo, resultando ser las primeras relaciones íntimas que el niño tuvo ”, sostuvo a mediados de mayo pasado el magistrado en la resolución donde ordenó la detención de los sospechosos.

Los detenidos están acusados de delitos como abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño en la salud de la víctima, corrupción de menores y facilitación de imágenes pornográficas a menores de edad.

Mientras espera la decisión del juez Cazeaux sobre el pedido de prisión preventiva para los tres sospechosos, el abogado Sivo destacó la labor de la fiscal Ferre y del personal de la policía bonaerense que participó en la investigación.

“La fiscal Ferre hizo un excelente trabajo desde un primer momento. Hizo lo que tenía que hacer: actuar con diligencia, mantener la máxima de reserva del caso y buscar la mayor cantidad de evidencia. La policía bonaerense también actuó con mucho profesionalismo: buscó información e hizo rastreo en redes sociales. Todo lo hicieron con la máxima reserva, una cuestión muy importante para una ciudad pequeña como Dolores”, sostuvo Sivo.

El letrado sí tuvo duros cuestionamientos para las políticas de seguridad de Grindr. “Mínimamente, debería tener medidas de seguridad para evitar que menores de edad puedan descargar la aplicación”, dijo Sivo a LA NACION.