Le robó la droga a su hermana y la entregó a la Policía: terminaron presos los dos

Una interna familiar derivó en el secuestro de 43 kilos de marihuana y la detención de dos hermanos en el barrio Zavaleta de la ciudad de Buenos Aires. Según fuentes policiales, un joven de 21 años habría robado los paquetes de droga de la casa de su hermana y, al ser interceptado por agentes de la Policía de la Ciudad, inventó una versión en la que se presentaba como víctima de amenazas para justificar la entrega de la sustancia. Ambos terminaron detenidos.

El operativo se realizó este viernes a la madrugada, alrededor de las 3:50, cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas por el barrio de emergencia observaron al joven en la vía pública cargando bolsas de consorcio y en evidente estado de nerviosismo. Al notar la presencia policial, se acercó a los oficiales y relató que estaba viviendo temporalmente en la casa de su hermana, a quien hacía años no veía, y que ella le había confesado que se dedicaba a la venta de drogas.

La droga secuestrada al hermano menor Policía de la Ciudad

Según su testimonio, al manifestarle su rechazo, la mujer lo amenazó a él y a su familia. Temiendo por su seguridad, ingresó al domicilio y retiró los paquetes de marihuana para entregarlos a la Policía. En total, se secuestraron 59 ladrillos con un peso de 43,39 kilos.

Por disposición de la Unidad de Flagrancia Sur se ordenó el secuestro de la sustancia, su remisión a la División Antidrogas y la instalación de una consigna frente a la vivienda.

Horas más tarde, la dueña del domicilio se entrevistó con el personal policial apostado en el lugar, negó todo lo dicho por su hermano y habilitó de manera espontánea el acceso a la vivienda. Con la presencia de testigos, se realizó una búsqueda de estupefacientes que arrojó resultado negativo.

Tras esta novedad, se consultó nuevamente con la fiscalía, que ordenó la detención de ambos. La mujer quedó imputada por infracción a la Ley de Drogas y su hermano por violación de domicilio.

