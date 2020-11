La víctima se trasladaba en su moto por el acceso sudeste en dirección al denominado "Triángulo de Bernal" Crédito: Facebook

A Reinaldo "Tito" López, de 41 años, lo atacaron con un adoquín en el pecho presuntamente para robarle, a la altura de Villa Azul -en el acceso sudeste-, cuando regresaba en moto a su casa de Quilmes, informaron ayer fuentes policiales a Télam. "A él le estalló el corazón, los médicos no encuentran explicación científica para lo que le pasó, le desprendió las arterias del corazón y gracias a un milagro está vivo", dijo su hermano, Emanuel López, a los medios, quien consideró lo ocurrido como un "intento de homicidio".

López permanecía ayer por la mañana internado en estado crítico, luego de ser operado del corazón a raíz de las lesiones que le produjo el impacto. El hecho, recientemente conocido, ocurrió el jueves pasado a la madrugada, casi en la intersección de Bermejo y Levalle, en dirección al denominado "Triángulo de Bernal". Es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Quilmes, a cargo de Mariana Curra Zamaniego, quien caratuló el expediente como "tentativa de robo y lesiones graves" y dispuso las diligencias de rigor para intentar establecer la identidad del agresor.

"Fue atacado entre las 3 y 3.30 de la madrugada, a la altura de la bajada del acceso a Bernal. Los familiares no tuvimos acceso a ver las cámaras de seguridad, pero por los trascendidos policiales que ya las están analizando no tendríamos una imagen del ataque, sino una imagen lejana de Tito pasando con la moto en buen estado y la próxima imagen es ya descendiendo y cayéndose de la moto", narró un familiar a los medios.

En cuanto a un audio que la víctima pudo enviar, comentó: "Tenemos un pequeño testimonio de él, cuando todavía estaba consciente, en las primeras horas, en este milagro de mantenerse con vida. Sin saber la condición grave de su estado nos relató brevemente en un audio el ataque. Nombra 'se me cruza una persona y me arroja un adoquín, me pega, no me tira y yo pude seguir unos pocos metros'. Se le paró la moto, no sabemos si de los nervios o no pudo resistir más. Él la arrojó y procedió a correr a pie unos pocos metros, hasta que cayó desvanecido".

Según indicaron los voceros policiales, fue atacado casi en la intersección de las calles Bermejo y Levalle

El familiar detalló que López abandonó la moto y, en ese momento, "vio un auto al que le pudo hacer señas", que se detuvo a asistirlo. "A él no le roban la moto y no sabemos si estas personas desisten de la actitud de perseguirlo porque el auto estaba muy cerca y cuando había un auto cerca ellos escapan", indicó.

Alan, hijo del hombre atacado, se refirió a las personas que asistieron a su padre tras ser impactado por el adoquín. "Salió corriendo, en busca de ayuda, gritando el dolor que tenía, y por suerte su ángel guardián, la pareja que paró, pedimos que se acerquen, que nos manden un mensaje, porque no queremos que se involucren, sino agradecerles de todo corazón que gracias a ellos está vivo mi papá. Está demasiado crítico, pero gracias a ellos tenemos la esperanza de que puede llegar a mejorar", se esperanzó el joven, ayer.

Sin embargo, manifestó tener "miedo e incertidumbre" y dijo: "A mi papá lo veo dormido porque está en coma inducido, el miedo que me genera... Mi mamá que no puede dormir, que piensa que a la una, a las dos o a las tres nos van a llamar del hospital diciendo que mi papá ya no está. Quiero que mi papá este conmigo, es una persona joven y quiero compartir muchos momentos y cosas que todavía nos quedan por vivir".

Su estado de salud

Según indicaron fuentes policiales a Télam, en el momento en que López pidió ayuda, la pareja que se detuvo llamó rápidamente al servicio de emergencias 911, por lo que acudió personal de la Comisaría 2°, que solicitó el traslado del hombre al Hospital Iriarte, de Quilmes.

Allí López recibió las primeras curaciones y, luego, fue derivado al Hospital Trinidad, donde los médicos constataron que presentaba un traumatismo cerrado de tórax que le había lesionado la unión de la vena cava y la aurícula derecha, así como el ventrículo derecho.

Por ese motivo, fue intervenido quirúrgicamente a corazón abierto y, si bien la operación resultó exitosa, hasta ayer al mediodía permanecía internado con un delicado estado de salud y pronóstico reservado.

El caso de Nahuel Zacarías

En septiembre del año pasado, cerca de donde atacaron a López falleció Nahuel Zacarías, de 23 años, quien se había transformado en padre hacía dos meses. Su muerte se produjo porque su moto impactó contra una columna, luego de que un delincuente que le intentó robar hiciera un ademán con las manos, en un aparente intento de arrojarle una piedra, lo que lo llevó a perder el control del rodado. El joven circulaba por la autopista Buenos Aires - La Plata y, al tomar el acceso sudeste, fue interceptado tras descender en la zona conocida como "El Triángulo de Bernal".

