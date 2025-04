“Legalmente nosotros así estamos más cubiertos”: el sugestivo mensaje que envió la psiquiatra

La noche del 10 de noviembre de 2020, pocas horas antes de que Diego Armando Maradona fuera trasladado desde la Clínica Olivos, donde fue operado de un hematoma subdural en la cabeza, a la casa que le habían alquilado en el barrio privado San Andrés, en Tigre, la psiquiatra Agustina Cosachov le envió un menaje de voz al neurocirujano Leopoldo Luque para hablar de “tips” para estar “legalmente más cubiertos”.

“Nada Leo, tranqui. Nada más te quería llamar para conversar un poco, esta psiquiatra me tiró algunos tips que me parecen que están buenos respecto de algo que tenemos que poner en la historia clínica antes de que se vaya Diego, que lo podés escribir vos porque ponen mucho ‘médico de cabecera, médico de cabecera’ como para quedar vos protegido legalmente. Si queres después llamame o si no lo hablamos mañana. Ellos [los responsables de la Clínica de Olivos] mucho en la historia clínica ponen que la decisión de la internación domiciliaria es de la familia y de los médicos de cabecera y lo ponen mucho, como que nosotros nos negamos a la propuesta que ellos hacían que era la considerada la mejor opción para ellos, que nosotros y la familia nos negamos. Entonces ella me sugirió y la verdad que yo respeto mucho en esto, la postura de ella, que legalmente nos convenía a nosotros que, en realidad, es verdad, hacer una última evolución, diciendo que frente a las distintas opciones terapéuticas, la familia es quien comprendiendo y entendiendo los riesgos de las opciones se pone de acuerdo y opta por la internación domiciliaria porque legalmente, así nosotros estamos más cubiertos porque todo el tiempo dice ‘médicos de cabecera y la familia’, ‘médicos de cabecera y la familia’. Así que ella me sugirió eso muy enfáticamente. Como para que antes de que se vaya que quede aclarado eso. Está muy lava manos en la historia clínica la situación, queda muy aclarado como que fuimos nosotros los que decidimos y la familia también, como que un poco nos empernaron“, sostuvo Cosachov según el mensaje de voz que fue reproducido en la audiencia de ayer del juicio donde se debaten las circunstancias que rodearon la muerte de Maradona.

El audio fue reproducido por pedido de Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro a cargo de la acusación pública durante la declaración testimonial de la psiquiatra Ana Marcela Waisman Campos, una colega de Cosachov que a quien le habían solicitado una interconsulta mientras Maradona estuvo internado en la Clínica Olivos, pero el día que lo fue a ver no puedo evaluarlo.

“¿Usted asesoró o tuvo diálogo con Cosachov en torno a que tuviera proteccionismo legal o quedara cubierta legalmente?”, le preguntó el fiscal Ferrari a la testigo antes de pedirle autorización al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro para reproducir el mensaje de voz.

Tras escuchar el audio, la psiquiatra dijo que con Cosachov hablaron de criterios médicos “no de prevención legal”. Y explicó: “Lo que dije que tenía que quedar claro la decisión del paciente, de los médicos y de la familia”.

Cuando en el mensaje de voz Cosachov dijo "algo que tenemos que poner en la historia clínica" se refería al documento de externación de Maradona de la Clínica Olivos.

Ese informe fue rubricado por Luque, dos de las hijas de Diego, Gianinna y Jana, y el director médico del centro de salud, Pablo Dimitroff.

En el documento se dejó constancia de que Maradona no tenía el alta médica, sino una externación y que Swiss Medical había propuesto continuar con un tratamiento psiquiátrico, clínico y de rehabilitación y toxicológico bajo la modalidad de internación en un centro de rehabilitación. Eso sucedió el 12 del mes pasado y el DT de Gimnasia y Esgrima La Plata se fue de la Clínica de Olivos a la casa alquilada en el barrio San Andrés.

En uno de los párrafos se definió a Luque y a Cosachov como el “equipo médico tratante” y se sostuvo que los profesionales “prescribieron, y la familia aceptó, el seguimiento y atención médica domiciliaria del paciente”, y solicitaron a Swiss Medical acompañamiento con cuidados domiciliarios de enfermería y acompañamiento terapéutico".

“El seguimiento médico queda a cargo del equipo médico tratante y de los profesionales elegidos por el paciente y su familia, ajenos a Swiss Medical”, se afirmó en uno de los párrafos finales, líneas esenciales para los investigadores donde se acreditaría la responsabilidad de Luque y de la psiquiatra.

