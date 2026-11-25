El 18 de marzo de 2024 a las 17.30, la vida de Ricardo Rivero Haedo cambió para siempre. Cuando regresaba en su moto por la Panamericana rumbo a su casa en Pilar, dos motochorros lo cruzaron para robarle. No ofreció resistencia, pero antes de huir le dispararon en medio del pecho. Lo lógico era que muriera en ese instante, pero volvió a nacer.

Al recibir el alta, el contraste entre el trauma vivido y la inercia del sistema judicial provocó una conmoción profunda en su estructura de vida. Como si aquello hubiera sido la gota que derramó el vaso de su paciencia, Ricardo sintió que no podía limitarse a ser una estadística más en las planillas policiales.

Convertido en un referente involuntario, Ricardo estructuró una red desinteresada de apoyo y visibilización para otras víctimas de delitos, colaborando con los medios en la difusión de casos graves como el reciente homicidio de David Elías Vázquez en José C. Paz.

En el ámbito legislativo promovió un proyecto de ley para agravar las penas en casos de robo de motos, autos, celulares y metales ferrosos, y para modificar la figura del encubrimiento agravado.

Asimismo, impulsa movilizaciones pacíficas sobre dos ruedas, como la que se realizará este sábado 28 frente a la Facultad de Derecho, donde se concentrarán decenas de motociclistas de forma ordenada y silenciosa para darle visibilidad a este flagelo.

También exige la renuncia de Javier Alonso, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por inacción (“Si no son parte de la solución, son parte del problema”, resume Rivero Haedo). Y al mismo tiempo cuestiona duramente la ”batalla cultural del garantismo que confunde a la víctima con el victimario”.

Las marchas que convoca Ricardo Haedo son masivas y ordenadas Gentileza Ricardo Rivero Haedo

Cuenta regresiva hasta la muerte

En menos de un año, este profesional de 51 años con trayectoria en sistemas y tecnología financiera (fintech) sufrió seis violentos intentos de robo en la vía pública.

Las agresiones previas fueron escalando en intensidad: en una ocasión intentaron empujarlo del vehículo en movimiento tras pasar un destacamento policial; en otra, le dispararon a quemarropa, pero no le acertaron, e incluso llegó a acelerar a 200 km/h para escapar de un acoso en Pilar, recibiendo por respuesta de los uniformados un frío: “No podemos hacer nada porque es otra jurisdicción”. Amplía: “Cada vez era peor y más violento; me acostumbré a estar apuntado”.

Esa tarde de marzo de 2024, al transitar por el cruce con la Ruta 197, advirtió que dos sospechosos en moto lo seguían. Conocedor, a fuerza de ser víctima, de los “códigos de la calle”, intentó despistarlos: hizo contacto visual, se detuvo unos instantes en la estación de peaje y observó cómo los sospechosos se desviaban hacia el puente de salida hacia el cementerio privado Jardín de Paz.

"La seguridad es un derecho, no un lujo", se lee en el cartel Gentileza Ricardo Rivero Haedo

Cuando creyó que había evitado el peligro, reanudó la marcha. Pero al llegar a un embotellamiento habitual para ese horario en la autopista Panamericana, justo frente al Tortugas Country Club —en el mismo tramo donde tiempo atrás fue asesinado el empresario Andrés Blaquier—, miró por el espejo retrovisor izquierdo y descubrió que los delincuentes estaban a escasos centímetros de él.

Sin oponer resistencia alguna, levantó las manos y les cedió la moto. Lo que ocurrió en los segundos posteriores quedó grabado a fuego en su memoria. “Me cruzaron, me mostraron el arma, me alejé y, para que no se cayera la moto, se la acerqué como agarrándome. El tipo, antes de subirse, me disparó. Yo veía la pistola ahí, mientras mentalmente me decía a mí mismo ‘que no me dispare, que no me dispare’... Lo único que veía era el arma, hasta que decís ‘me disparó’ ”, comparte Ricardo con LA NACION, en un relato casi cinematográfico de lo vivido. Y continúa: “Ahí ya sabés que empieza la cuenta regresiva hasta tu muerte. Me pegaron un tiro en el pecho sin que opusiera resistencia, a media tarde, en la Panamericana y con la calzada llena de autos por todos lados. Tengo claro que yo tendría que estar muerto, pero acá estoy”.

El proyectil le ingresó por debajo del diafragma, destruyéndole parte del hígado, el intestino y el uréter, hasta quedar alojado en la cavidad pélvica. Mientras los asaltantes huían impunes, dos jóvenes que transitaban por la autopista se detuvieron a asistirlo de urgencia, logrando contener la hemorragia inicial antes de su traslado hospitalario.

La radiografía que exhibe el recorrido del proyectil que atravesó a Ricardo Rivero Gentileza Ricardo Rivero Haedo

La recuperación médica fue un proceso agonizante. Ricardo permaneció internado en la unidad de terapia intensiva, conectado a bombas de infusión de fentanilo, anestesia epidural y sometido a cinco cirugías de alta complejidad para reparar los daños orgánicos internos. Logró salvar su vida de milagro, pero el ataque le dejó secuelas físicas severas y permanentes.

El día después

“Salí después de no sé cuántas cirugías, de estar internado y hecho pelota en terapia, salí con una bronca y una indignación de decir: ‘No puede ser... No sabés qué hacer para que no te pase, te pasa y estás vivo de milagro’. Y entonces decidí salir a los medios porque tenía la indignación de no poder poner en palabras mi impotencia”.

Fue en ese momento cuando decidió volcar el 100% de sus energías a encabezar una cruzada ciudadana contra la impunidad de los robos violentos.

“Ahora estoy dedicándome a esto, viviendo de ahorros y de vender cosas mías y de mi patrimonio hasta que pueda retomar mi vida. Mi trabajo ahora es este, hasta que consiga algo de la ley o medidas concretas, y luego sí retomaré mi vida habitual. Es una cruzada 100%”, resume.

Ricardo Rivero Haedo internado Gentileza Ricardo Rivero Haedo

El enojo con las autoridades es evidente en cada frase suya. Pese a haber impulsado una petición pública en internet que superó las 40.000 firmas, Ricardo remarca con crudeza la distorsión de valores que observa en las redes sociales y en la sociedad actual.

“Es para que lo estudie un sociólogo: la gente no retiene a las víctimas. Salgo en todos lados, voy a la calle, tengo una petición online con 40.000 firmas... Pero los motochorros tienen 200.000 seguidores en sus cuentas y los pocos que son capturados consiguen muy rápido muy buenos abogados que nadie entiende cómo pueden pagar”.

La batalla cultural

Ricardo sostiene que la crisis de inseguridad no obedece únicamente a fallas del patrullaje, sino a la consolidación de “un relato perverso” y a “una batalla cultural distorsionada que impera en los estamentos estatales”. Según su análisis, este fenómeno se fundamenta en cinco puntos estructurales:

Inversión de roles entre víctima y victimario : “Se confunde deliberadamente al delincuente como ‘una víctima de la sociedad’. Si el delincuente roba o dispara, se lo justifica diciendo que no tuvo oportunidades; pero si la víctima intenta defenderse, automáticamente pasa a ser tratada como la victimaria”.

: “Se confunde deliberadamente al delincuente como ‘una víctima de la sociedad’. Si el delincuente roba o dispara, se lo justifica diciendo que no tuvo oportunidades; pero si la víctima intenta defenderse, automáticamente pasa a ser tratada como la victimaria”. Deslegitimación y demonización de la autoridad policial : “Instalaron el discurso de que el policía es el malo. Le quitan el respaldo a la fuerza, los escupen en la calle y los desautorizan. En las redes sociales, el insulto insólito que recibo por pedir seguridad es que me digan ‘antichorro’”.

: “Instalaron el discurso de que el policía es el malo. Le quitan el respaldo a la fuerza, los escupen en la calle y los desautorizan. En las redes sociales, el insulto insólito que recibo por pedir seguridad es que me digan ‘antichorro’”. Romantización del delito y minimización de la violencia : “Hay dirigentes y discursos públicos que romantizan al delincuente y minimizan la agresión, diciendo que si no hay trabajo ‘se sale de caño’. Eso baja un mensaje a la calle donde el motochorro termina diciendo ‘yo salgo a laburar’, equiparando el delito con un trabajo”.

: “Hay dirigentes y discursos públicos que romantizan al delincuente y minimizan la agresión, diciendo que si no hay trabajo ‘se sale de caño’. Eso baja un mensaje a la calle donde el motochorro termina diciendo ‘yo salgo a laburar’, equiparando el delito con un trabajo”. Politización e impunidad en la minoridad : “Hay un eslogan de ‘relato presente, estado ausente’. Chicos de 12 o 14 años andan armados en la calle con prontuarios abultados; el Estado no los contiene ni los juzga, los suelta a las pocas horas y terminan muertos o matando a otros”.

: “Hay un eslogan de ‘relato presente, estado ausente’. Chicos de 12 o 14 años andan armados en la calle con prontuarios abultados; el Estado no los contiene ni los juzga, los suelta a las pocas horas y terminan muertos o matando a otros”. Cárceles convertidas en ‘coworking’ del delito: “Las prisiones funcionan hoy como meras restricciones de movilidad y verdaderos centros operacionales o ‘coworkings’ donde se perfeccionan las estafas telefónicas y las redes delictivas, saliendo peor de lo que entraron”.

Para Ricardo, la postura que se debe adoptar frente a este escenario es binaria y no admite medias tintas: “La grieta, para mí, es muy simple: o sos antichorro o estás a favor de los chorros. No hay otra”.

Ricardo Rivero Haedo en LN+

La “ley antimotochorros”, cajoneada

En el terreno de las propuestas normativas, Ricardo promovió el articulado de lo que bautizó mediáticamente como la “ley antimotochorros”.

El proyecto no se limita a elevar las penas por el robo de motocicletas, automóviles, teléfonos celulares y metales ferrosos, sino que apunta directamente al núcleo de la impunidad procesal: la reforma de la figura del encubrimiento agravado.

Según explica, actualmente los delincuentes atrapados con vehículos robados logran eludir la prisión preventiva mediante simples elementos documentales: “Si agarran a alguien con una moto robada, esa persona ya está recontra canchera y asesorada por abogados. Presenta un boleto de compraventa falso, un 08 en blanco o un documento mutuo diciendo ‘me la prestó Juancito’ o ‘la acabo de comprar’, y los jueces los sueltan de inmediato. Queremos cambiar dos artículos clave del Código Penal para frenar esa locura”.

A pesar de que la iniciativa obtuvo dictamen favorable en comisión en el Congreso, el oficialismo y las autoridades legislativas decidieron postergar su tratamiento argumentando que sería subsumida por una reforma integral del Código Penal que jamás se concretó, lo que provocó que el proyecto perdiera estado parlamentario por caducidad.

La cotidianidad de Ricardo transcurre hoy entre sesiones de kinesiología y la rehabilitación física requerida por las secuelas del disparo.

“Yo me quedo tranquilo con lo que hice y con lo que estoy haciendo. En algún momento voy a tener que aflojar porque necesito volver a mi vida anterior. No tengo ningún interés político ni económico. Me transformé en un referente involuntario de esto que pasa todos los días. Soy un ciudadano común que exige sentido común y lo único que pido es que hagan algo antes de que sigan matando más inocentes en la calle”, cierra.