Lo descubrió el FBI. Un adolescente de Lanús prometió una masacre escolar: tenía uniformes y dagas

En medio de un típico juego de guerras urbanas, en las que los movimientos y los disparos se manejan con combinaciones de teclas y las “bajas” solo se lamentan con una palabrota y un rictus facial, o quizás un golpe sobre una mesa, uno de los jugadores escribió, en el chat común, que tenía ganas de convertirse en un “tirador real”.

Días, después, subió la apuesta y confesó, en el mismo chat, que iba a emular al tirador de Nashville, el adolescente que, en 2003, entró en su escuela con un AR-15, disparó a quien se cruzó en su camino y mató a tres profesores y tres compañeros.

Allanamiento en Lanús por una amenaza de masacre Escolar

Pero detectives del FBI norteamericano que realizan rutinariamente revisiones de lo que pasa en el ciberespacio detectaron la amenaza. El agregado jurídico de la Emnajada de los Estados Unidos en Buenos Aires dio cuenta del peligro latente. Y el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina identificó la coordenada del potencial terrorista en el sur del conurbano.

Uniformes y armas secuestrados a un adolescente de Lanús que amenazó con cometer una masacre escolar Policía Federal

En las últimas horas, agentes de la Federal realizaron un allanamiento en un domicilio de la calle Sitio de Montevideo, en Lanús Este, po orden del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena.

Efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Federal incautaron dos dagas de uso militar; uniformes apócrifos de la Policía Federal Argentina, de la Policía Bonaerense y de la Policía de Santa Fe; una insignia del Ejército Argentino; tres chapas identificatorias con el nombre del implicado; otra con la leyenda “Campaña del servicio en Irak”; y una restante perteneciente a una comunidad de una Academia de Tiro.

También decomisaron chalecos tácticos, gorras militares, dos teléfonos celulares, dos pendrives y demás documentación de interés para la pesquisa.

Finalmente, el menor investigado y su madre fueron notificados de la formación de la causa penal.