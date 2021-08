Locura al volante: dos automovilistas discutían en la calle hasta que uno sacó un arma y le apuntó al pecho al otro conductor

Fue una discusión de tránsito que pudo haber terminado de la peor manera. Dos automovilistas peleaban por el tráfico, en Ituzaingó, cuando, de repente, uno de ellos sacó un arma y apuntó directamente contra el pecho del otro conductor. “Luego, me siguió 100 metros. Es claro que el hombre no está coherente. Yo no hice nada para amedrentarlo”, contó la víctima del ataque.

Diego viajaba con su auto, acompañado de su hija en el asiento trasero, en uno de los accesos hacia la Autopista del Oeste cuando se detuvo en un semáforo. Recordó, en diálogo con TN, “la persona que conducía atrás me tocaba la bocina que quería pasar”.

La luz verde les dio el vía libre para circular y el hombre ve cómo el otro conductor hace una maniobra para encerrar su automóvil. “No le di bolilla, pero me vuelve a encerrar y se me pone de costado”, prosiguió en su relato.

Locura en la calle: un automovilista amenazó a otro con un arma

Fue entonces cuando Diego descendió de su rodado. “No tenés por qué encerrarme”, le dijo al automovilista. Cruzan algunas palabras más y es en ese momento que Diego vio cómo el otro conductor le muestra que llevaba un arma.

Lo que la víctima de la agresión no se percató en ese instante que el automovilista lo apuntó al pecho, amenazante. “Eso lo vi cuando mi hija me mostró el video que grabó. Pensé que solo me había mostrado el arma”, reconoció el hombre, incrédulo.

Diego contó que buscó la manera de escapar del lugar lo antes posible y que el otro conductor “me siguió 100 metros”. Para tratar de dar con la identidad del sospechoso, el hombre radicó la denuncia en una comisaría local.

