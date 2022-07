Locura en la calle: le destrozó el auto con un bate de béisbol por una pelea de tránsito

Todo había comenzado como una discusión de tránsito más en la que se cruzaban insultos de una ventanilla a otra, pero la violencia escaló tanto que uno de los conductores involucrados en la pelea sacó un bate de beisbol del interior de su auto y destrozó, con golpes certeros, el otro vehículo.

La violenta pelea tuvo lugar en el cruce del ferrocarril, en Seguí y Beiró, en la localidad de Grand Bourg, municipio de Malvinas Argentinas. Dos automovilistas comenzaron a discutir de auto a auto porque uno de los conductores le exigía al otro que se corriera.

De repente, uno de los hombres descendió de su vehículo y, bate mano y totalmente desencajado, comenzó a romper los vidrios del otro auto ante varios testigos que miraban azorados.

Locura: le destrozó el auto con un bate por una pelea de tránsito

Al parecer, el automovilista agresor sería un reconocido trapero de la zona norte del conurbano, un tal Lucas Joel. “Mi hermano me contó que el tipo este le dijo que se corriera, mientras esperaban que se habilitara el cruce de las vías, y él le dijo que no. ¿‘Adónde querés que me vaya?’, le gritó”, contó Fabián, el dueño del auto agredido, en el canal Crónica.

“El tipo se bajó y primero le pegó varias patada al auto”, contó el hombre, hermano de quien manejaba su auto. La agresión continuó de la manera menos esperada: el automovilista más agresivo sacó un bate de béisbol de su auto y le destrozó casi todo el rodado. El hecho fue denunciado en una comisaría local. Fabián relató que el agresor también atacó a su hermano.