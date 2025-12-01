Los “perdió” la pasión. Un abusador, un hombre araña y una estafadora, detenidos cerca del estadio Claudio “Chiqui” Tapia

La Policía de la Ciudad detuvo este lunes a dos hombres y una mujer con pedidos de captura vigente por distintos ilícitos durante los controles que realizó el Ministerio de Seguridad en el partido entre Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Los procedimientos se realizaron en los accesos al estadio mientras el personal solicitaba identificación a los hinchas que ingresaban al lugar.

El primer detenido, de 23 años, registraba un pedido de captura vigente desde el 22 de abril de 2025 por el delito de abuso sexual simple, por disposición del Tribunal Oral en lo Criminal N°19.

Mientras que el segundo hombre, de 27 años, tenía un pedido de captura activo del 19 de noviembre de 2025 por hurto por escalamiento, por instrucción del Tribunal Oral en lo Criminal N°20.

Finalmente, la mujer. de 37 años. tenía un pedido de captura vigente del 19 de abril de 2024 por estafa, impulsada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5.

Entre enero y mediados de noviembre de 2025, el programa Tribuna Segura permitió en la Ciudad la detención de 55 prófugos en más de 300 partidos, por delitos como homicidio, abuso sexual, robo y narcotráfico.