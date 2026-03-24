Polémica en Huracán-Barracas: la AFA publicó el audio del VAR en la jugada que todo el Globo pidió penal

Luego del revuelo que generó el penal de Damián Martínez (Barracas Central) no sancionado a favor de Huracán en el empate sin goles del lunes por la noche en el estadio Tomás Adolfo Ducó, la Dirección Nacional de Arbitraje decidió publicar el audio de VAR de la jugada. En el video de casi dos minutos se aprecia que ni el árbitro principal Facundo Tello, ni su asistente de VAR, Adrián Franklin, interpretan que el jugador del Guapo haya ampliado el volumen de sus brazos para tocar la pelota. Por esa falta de voluntad del exlateral derecho de San Lorenzo, Independiente y Rosario Central, entre otros equipos, es que no se sancionó la pena máxima.

“A los 34 minutos del segundo tiempo, el balón golpea en el brazo del jugador número 4 de Barracas Central dentro de su propia área penal en forma totalmente involuntaria, la que se encontraba en una posición natural como consecuencia de la acción que estaba realizando, que en este caso fue saltar para intentar cabecear”, dice la voz en off del video. Y continúa: “El árbitro, con buena posición y ángulo, ve y describe la acción y, correctamente valiéndose de las consideraciones a la regla, permite que el juego continúe, ya que no configura una mano sancionable”.

“Posible mano”, dice el asistente de VAR, Diego Verlotta. “Tira el cabezazo y hay una mano”, acota entonces Tello. “Aparte está en el aire y cuando está cayendo”, aporta Franklin, el árbitro principal del VAR. “Pega en la mano cuando tira el cabezazo”, insiste Tello. “La estoy viendo, la estoy viendo”, le dice Franklin, tranquilizándolo. En medio de las protestas airadas de los jugadores de Huracán, Tello parece convencido de lo que cobró. “Si tenés dudas, me llamás”, le aconseja el árbitro principal a su asistente tecnológico.

“Facundo, Facundo... ¡escuchá! Tira el cabezazo, tiene las manos separadas, pero no hace movimiento adicional para querer tocar el balón. Está debajo del hombro. Tiene los brazos separados porque él inició el gesto para cabecear. Es un movimiento propio de cabecear, sí“, explica entonces Franklin. Y no hubo penal para el Globo.

¿FUE PENAL?



Todo Huracán reclama esta mano del jugador de Barracas Central 🧐



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Las polémicas del 0 a 0

Sin el tenor del juego de hace cuatro meses, los dos equipos volvieron a medirse. La tabla de posiciones de la Zona A marcó a Barracas Central dos puntos por encima del Globo (16 a 14) y la distancia se mantuvo después del empate sin goles. Los forcejeos entre Bruera y Fabio Pereyra encendieron al público, que reclamó un golpe del atacante sobre el zaguero en uno de los primeros duelos aéreos que protagonizaron.

La sistematización de faltas de Barracas Central para cortar los avances rivales para no quedar en desventaja en el retroceso, fue otra arista que enardeció a los hinchas, que como en el cotejo con River no pudieron ocupar la tribuna Ringo Bonavena, una medida que tomó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras el derrumbe en el complejo de viviendas Estación Buenos Aires.

Otra escena del partido entre Huracán y Barracas Central con Facundo Tello, el árbitro, como protagonista Facundo Morales - Fotobaires

Las acciones de mayores controversias se produjeron en el segundo tiempo, cuando Tahiel Peralta cayó dentro del área ante la salida del arquero Marcelo Miño, y en una mano dentro del área de Damián Martínez. El árbitro Tello amonestó en la primera jugada al futbolista de Huracán por simular una falta e intentar sacar ventaja con la sanción de un penal. El hecho generó un amontonamiento de jugadores, aunque el juez desactivó con rapidez el tumulto: convocó a los capitanes Pereyra e Iván Tapia, explicó por qué cobraba tiro libre a favor de Barracas y la razón para mostrar la tarjeta amarilla.

Para no sancionar la mano de Martínez -que falló el despeje con la cabeza y el balón impactó en su brazo derecho-, Tello no fue convocado a revisar la acción. Los hinchas estallaron con un cántico que es recurrente en las canchas del fútbol argentino y que refleja el descontento con la conducción de la AFA: “Chiqui Tapia botón...”; también apuntaron a “vamo’ a matar un referí" y “Si lo tiran a Huracán al bombo, va a haber quilombo”.